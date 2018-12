Flere end 23.000 tyrekalve blev sidste år aflivet som spæde. Det skal stoppes, lyder det fra landbruget.

Dansk landbrug er i årevis blevet kritiseret for at aflive tusindvis af nyfødte kalve.

Senest i de forgangne uger, hvor dyreværnsorganisationen Anima har problematiseret, at kalve fjernes fra deres mor 12 timer efter fødslen, og at nyfødte tyrekalve aflives. Hvad det sidste angår, har Anima en pointe, lyder det nu fra landbruget.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

I 2017 blev 23.500 jerseytyrekalve aflivet som spæde - svarende til 80 procent af alle jerseytyrekalve.

- Det er selvfølgelig unaturligt. Det er en rigtig dårlig løsning at aflive nyfødte kalve, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, til Jyllands-Posten.

Årsagen til aflivningerne er, at jerseykøer er gode til at producere mælk, men de vokser ikke hurtigt nok til at være interessante som slagtekvæg.

Derfor er det for en landmand svært at opretholde en god økonomi i jerseytyrekalve.

Men i en netop vedtaget brancheaftale mellem blandt andet Landbrug & Fødevarer og mejerierne er det besluttet, at aflivningerne skal stoppe på de økologiske gårde.

- Det er forbudt at aflive kalve systematisk, står der i aftalen, som gælder fra 1. januar 2019.

For de konventionelle gårde er en tilsvarende aftale på trapperne, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

- Landbruget vil aflivningerne til livs, og allerede i næste uge mødes parterne for at komme videre med en aftale, der også gælder for de konventionelle landmænd. Der er enighed om, at det er den rette vej at gå, siger Per Spleth, specialist i kødproduktion i Landbrug & Fødevarer og koordinator i denne sag.

Han forventer, at aftalen vil være underskrevet i løbet af 2019.

Animas kommunikationschef, Thorbjørn Schiønning, kalder landbrugets beslutning for "et dejligt fremskridt".

- Men jeg vil gerne lige se det ske, før jeg løfter armene, siger han til Jyllands-Posten.

Af de 23.500 jerseytyrekalve, som sidste år blev aflivet, var 700 økologiske.

