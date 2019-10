Flere døde pattegrise er ikke godt for hverken dyrevelfærd eller landmandens pengepung, siger sektordirektør.

Det er ikke godt nok, at mere end hver femte pattegris dør i svinestaldene.

Det siger sektordirektør Christian Fink Hansen fra Seges Svineproduktion under Landbrug & Fødevarer.

- Hvis man kigger over ti år, så har trenden været positiv. Men det ændrer ikke på, at det ikke er godt nok, og at vi skal have gjort noget ved det.

Nye tal fra erhvervet viser, at 22,5 procent af pattegrisene sidste år døde.

Dermed stiger dødeligheden for andet år i træk, selv om en handlingsplan for erhvervet stræber efter at øge overlevelsen.

Med en svinebestand på 12,8 millioner sidste år drejer det sig om tusindvis af smågrise, som dør af eksempelvis kulde eller bliver klemt ihjel.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) kalder udviklingen "bekymrende" og "utilfredsstillende" og vil drøfte mulige tiltag med branchen.

Men ministeren sparker en åben dør ind, lyder det fra sektordirektøren.

- Det er kun i vores interesse, at så mange grise som muligt overlever. Derfor har vi de sidste ti år arbejdet målrettet med det her.

- Desværre har vi så set en mindre stigning i 2017 og igen i 2018. Det er en kurve, vi skal have knækket. Både af hensyn til dyrevelfærden og svineproducenternes økonomi.

Den gældende handlingsplan har som mål at hæve overlevelsesraten for pattegrise med én pattegris per kuld i 2020.

- Vi har hele tiden gjort opmærksom på, at målet i den plan er meget ambitiøst. Men det er et mål, som vi i tæt samarbejde med vores rådgivere har arbejdet på at komme så tæt på som muligt, siger sektordirektøren.

Dyrenes Beskyttelse ser dødeligheden som udtryk for, at svineproduktionen er blevet for intensiv.

Men det holder ikke, lyder det fra erhvervet.

- Når vi kigger ind i tallene, så kan vi ikke genkende det billede. De besætninger, der har den højeste kuldstørrelse, har også den bedste overlevelse blandt pattegrisene.

- Så det er ikke så simpelt, som nogle gerne vil gøre det til. Det betyder ikke, at vi ikke tager det dybt alvorligt, siger han.

Erhvervet har nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan dødeligheden kan nedbringes.

Desuden har man indført et krav til den enkelte svineavler om en handlingsplan for at nedbringe dødeligheden.

- Vi har sat nogle initiativer i værk, som vi endnu ikke har set effekten af, siger Christian Fink Hansen.

/ritzau/