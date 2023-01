Lyt til artiklen

190 milliarder kroner.

Det er forventning til fødevareklyngens samlede eksport i 2022, fortæller Martin Kristian Brauer, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, til Finans.

Og hvis det mål realiseres, vil det være ny rekord.

Der er da også grund til at være optimistisk, for eksporten af fødevarer og andre landbrugsprodukter steg i 2022 med cirka 17 milliarder kroner og bragte indtjeningen op på sit højeste niveau nogensinde.

Rekorden skyldes især stigende prodser, men der også flere kategorier, hvor mængden af den eksporterede vare er steget.

I 16 ud af 17 varekategorier steg eksporten i 2022, mens det kun var svinekød, som faldt en smule, da der blev solgt mindre til Kina.

Den kategori, der klarede sig bedst, var mejeriprodukter, som steg med cirka 30 procent, hvilket betyder en eksport for omkring 28 milliarder kroner.

En del af Landbrug & Fødevarers optimisme for 2023 er, at fødevareindustrien ikke er så let påvirkelig overfor stigende renter, inflation og deslige som andre brancher.

»Dog er fødevareindustrien mindre konjunkturfølsom end mange andre brancher, fordi forbrugerne også i krisetider skal have noget at spise, selv om de nok skærer lidt ned og vælger billigere varer. Dermed har sektoren udsigt til at kunne klare sig relativt fornuftigt gennem et udfordrende år, som 2023 ser ud til at blive,« vurderer Martin Kristian Brauer.