Allerede om bare et par år skal det skelsættende byggeri i Søndervig efter planen stå klart.

Her bliver Lalandia-imperiet for første gang udvidet med et helt nyt tiltag – et decideret badehotel til et trecifret millionbeløb.

»Vi går efter at tiltrække gæster til badehotellet, som vi ikke er vant til at have i Lalandia,« siger Jan Harrit, direktør i Lalandia, til Finans.dk:

»Det er par, som er målgruppen for badehotellet og ikke børnefamilier, der er den sædvanlige Lalandia-målgruppe.«

Direktøren løfter sløret for planerne i Vestjylland kort efter, at Parken Sport & Entertainment meddelte, at man alligevel ikke vil sælge Lalandia-badelandene.

Koncernen, der mest er kendt for at stå bag fodboldklubben FCK, havde ellers sat dem til salg.

Navnet på badehotellet, der skal stå færdigt i 2025, bliver … Søndervig Badehotel.

Det skal ligge i ummidelbar nærhed af Lalandia-badelandet i Søndervig, der åbnede sidste år, og vil blive fire etager højt og komme til at bestå 140 hotellejligheder, der alle vil blive solgt og herefter udlejet.

På badehotellet vil der være restauranter og vinbar, mens der også er planer om en wellnessafdeling.

Lalandia har også badelande i Rødby og Billund.

Der er ligeledes overvejelser om at bygge et nyt feriecenter i udlandet, i svenske Motala.