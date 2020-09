‘En virkelig dårlig ide.’ ‘Vanvittigt at samle så mange teenagere.’ ‘Uansvarligt’.

Reaktionerne blandt B.T.s facebookbrugere var stærke, da det lørdag stod klart, at Lalandia havde tænkt sig at samle 750 konfirmander til et ‘Blå Mandag’-arrangement på trods af rekordhøje smittetal og bekymrede forældre.

»Børnene kommer til at rende rundt og krydse veje med skoleelever fra hele landet. Jeg frygter, at der er en smittet, som så kommer til at smitte en masse andre,« siger Thomas Sørensen, der er far til en datter, som var tilmeldt arrangementet.

Han var fanget i et svært dilemma, for selv om han holdt sin datter hjemme, skulle hun vende tilbage til sin klasse, hvor alle de andre elever havde været afsted.

Det er en meget dårlig ide, at lukke alle de unge mennesker ind i Lalandia, jeg forstår ikke, at folk bliver ved med ikke at forstå og respektere myndighedernes restriktioner, tag jer nu sammen derude og forstå alvoren Kommentar fra facebookbruger

»Og så kan det jo komme ud på et,« udtalte Thomas Larsen, der håbede på, at Lalandia ville udskyde arrangementet.

Men det var der ikke nogen grund til, mente salgs- og marketingsdirektør i Lalandia, Thomas Bahn Jespersen.

I hvert fald ikke til at begynde med.

Lørdag formiddag udtalte han til B.T., at han han havde forståelse for forældrenes bekymring, men at det ikke ville komme på tale at udskyde Blå Mandag endnu en gang.

Det er vanvittigt, at mødes så mange teenagere på et sted, så vidt jeg er orienteret må man kun mødes 50 personer, fra i dag klokken 12 Kommentar fra facebookbruger

Lalandia udskød også i foråret deres ‘Blå Mandag’-arrangement.

Lørdag aften, efter B.T.s artikel blev udgivet, var meldingen dog pludselig en anden.

‘På baggrund af regeringens anbefalinger om ikke at samles til større sociale arrangementer, har vi valgt at udskyde Blå Mandag-arrangementerne til efter 4. oktober. Det vil også være muligt at få pengene for arrangementet tilbage,’ skrev Lalandia i en opdatering på deres facebookside.

Og til TV2 udtalte salgs- og marketingsdirektør Thomas Bahn Jespersen senere på aftenen:

Det er da den mest uansvarlige ide i disse coronatider, hvor smittetallene stiger Kommentar fra facebookbruger

»Vi har netop haft direktionsmøde, og vi vælger at følge anbefalingen fra pressemødet i går, og det betyder, at vi udskyder arrangementet, da myndighederne anbefaler, at vi ikke samles i større grupper.«

B.T. ville gerne have spurgt Thomas Bahn Jespersen, hvorfor Lalandia lørdag formiddag ønskede at gennemføre arrangementet på trods af, at regeringen allerede fredag anbefalede ikke at samles til større sociale arrangementer.

Men Thomas Bahn Jespersen oplyser i en sms, at Lalandia ikke ønsker at udtale sig yderligere omkring beslutningen.