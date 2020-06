En brutal kritik af Lalandia, som bliver kaldt 'potentielle mordere' og anklaget for at være uansvarlige, har i weekenden spredt sig som en epidemi.

Mange danskere har set sig sure på det familievenlige badeland i Rødby, fordi Lalandia ikke med det samme meldte bredt ud, at en af deres gæster er testet positiv for coronavirus.

Badelandet gjorde dog præcis, som man bør.

Den smittede gæst valgte alligevel selv at advare andre i et Facebook-opslag, som er blevet delt 70.000 gange, og som nu får flere gæster til at overveje at aflyse deres kommende besøg i feriecenteret.

Tænker, I ikke tager ansvar, når I har haft en smittet gæst. Føøøj, kom så i gang, potentielle mordere. Videre med de oplysninger nu, eller luk Kritik på Lalandias Facebook

De hårde ord og den store ængstelse er dog helt uberettiget og unødvendig, mener Thomas Benfield, professor og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital.

»Man kan risikere at skabe en unødig frygt. Det er en balancegang, og Lalandia har gjort det rigtige,« siger han.

Det samme mener badelandets direktør, Jan Harrit, som fortæller, at man har fulgt sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

»Vi er kede af kritikken. Måden, sagen har været omtalt på, har ikke været nuanceret, og nu kan vi risikere, at det påvirker os negativt,« siger han.

Læser, at I er ligegade med, at I har haft en covidsmittet gæst, og ikke har tænkt jer at gøre noget ved det. Er det overhovedet lovligt? Hvad tænker I på? Skal I ikke informere jeres gæster om det? Kritik på Lalandias Facebook

»På sociale medier kan sådan noget sprede sig med lynets hast. Er der først tegnet et billede, så kan det være svært at ændre det igen bagefter.«

På mindre end 24 timer var opslaget fra den smittede kvinde, Stina Petersen, nået ud til titusindvis af mennesker, hvorefter flere medier også tog historien op.

Alles øjne og manges kritik var nu rettet mod Lalandia, der fremstod som uansvarlige skurke.

Hele sagen begyndte midt på ugen, hvor den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Stina Petersen var i Lalandia med sin familie. Efter hun 18. juni kom hjem, fandt hun ud af, at hun var smittet med coronavirus.

Stina Petersen valgte selv at advare andre om, at hun var smittet og havde været i Lalandia 16.-18. juni. Vis mere Stina Petersen valgte selv at advare andre om, at hun var smittet og havde været i Lalandia 16.-18. juni.

Hun kontaktede Lalandia, der oplyste, at feriecenteret ville kontakte de navngivne personer, som hun havde været i tæt kontakt med. De ville dog ikke sende en advarsel ud til alle gæsterne.

»Jeg var ikke tilfreds. Det er dårlig stil, når jeg vidste, at jeg også havde været i tæt kontakt med en kvinde og hendes barn, som jeg ikke havde navnet på,« forklarer Stina Petersen.

Hun valgte derfor at tage sagen i egen hånd. I et opslag på Facebook skrev hun lørdag eftermiddag, at hun havde været i Lalandia, og at hun var smittet.

»Dog har de ikke tænkt sig at gøre noget ved dette (ej heller gøre gæsterne opmærksom på, at der har en gæst, som er smittet med corona), Del, del, del,« skrev hun.

Stina Petersen skrev opslaget lørdag eftermiddag for at advare andre, fordi hun er testet positiv efter et besøg i Lalandia. Hun ved dog ikke, hvornår hun er blevet smittet. Vis mere Stina Petersen skrev opslaget lørdag eftermiddag for at advare andre, fordi hun er testet positiv efter et besøg i Lalandia. Hun ved dog ikke, hvornår hun er blevet smittet.

Delt blev det – af mere end 70.000 mennesker på et døgn. Siden har Lalandia i kølvandet på den omfattende kritik selv skrevet på Facebook om smittetilfældet og deres håndtering af det.

Lalandia forklarer, at man grundet feriecenterets egen smitteopsporing ikke havde valgt at skrive ud til alle gæster.

Ifølge myndighedernes retningslinjer er det ikke et krav, at virksomheder som Lalandia informerer alle gæster om et smittetilfælde – og det anbefales heller ikke af Thomas Benfield.

»Lalandia skulle ikke havde meldt det ud til alle deres gæster, hvis du spørger mig. Der er ikke tale om et udbrud, men én mulig smittet,« forklarer han.

Thomas Benfield er professor i smitsomme sygdomme og overlæge på Hvidovre Hospital. Foto: Linda Kastrup Vis mere Thomas Benfield er professor i smitsomme sygdomme og overlæge på Hvidovre Hospital. Foto: Linda Kastrup

Billedet ville være anderledes, hvis der var tale om flere smittede.

Lalandia har endda været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, oplyser styrelsen selv, hvilket ifølge Thomas Benfield er helt efter drejebogen.

På styrelsens hjemmeside fremgår det søndag eftermiddag også, at der aktuelt kun er tale om én smittet person, som har besøgt Lalandia.

Selv om Stina Petersens opslag på kort tid har sendt en storm af negativ omtale mod badelandet, som i dets procedure ikke har gjort noget forkert, fortryder hun det ikke.

»Det var slet ikke meningen, at det skulle udvikle sig sådan, men det, jeg gjorde, var det rigtige,« siger hun.

»Man kan aldrig være for forsigtig, og man har ret til at vide, hvis der har været en med covid-19 samme sted som en selv.«

I hendes optik har hun været med til at stoppe en mulig smittespredning, fordi hendes opslag i sidste ende også fik Lalandia til selv at skrive ud om det til deres gæster.

Samme udmelding ville hun også ønske, at eksempelvis et supermarked eller en forlystelsespark gav, hvis man her blev opmærksom på et smittetilfælde.

Stina Petersen har flere steder delt sine testresultater som dokumentation for, at hun er smittet. Foto: Privatfoto Vis mere Stina Petersen har flere steder delt sine testresultater som dokumentation for, at hun er smittet. Foto: Privatfoto

Stina Petersen ved ikke, om hun er blevet smittet før, under eller efter sit ophold. Flere har dog kontaktet hende og fortalt, at de er gået i isolation eller er blevet testet, fordi de også har været i badelandet, siger hun.

Ud over sit opråb om Lalandia på Facebook har den tidligere realitydeltager delt et billede af sine testresultater, hvor det fremgår, at hun både er testet negativ og positiv for coronavirus.

Det har fået flere til at sætt spørgsmålstegn ved resultatet.

Stina Petersen har få symptomer og har – efter hvad hun ved – ikke været i kontakt med andre smittede, men hun er '100 procent' sikker på, at hun har covid-19, hvilket en læge også har fortalt hende.

Ifølge professor og overlæge Thomas Benfield er det rigtigt at informere sine nærmeste om, at man er testet positiv, og tage sine forholdsregler. Resultaterne som Stinas kan dog være usikre.

»Der er en reel mulighed for, at hun er smittet, men også, at hun ikke er det,« siger han.

»En test kan godt være falsk positiv. En kvart til en halv procent af alle test vil være falsk positive.«

Uanset sikkerheden af testresultaterne mener Thomas Benfield, at Lalandias ageren i sagen har været fornuftig.