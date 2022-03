Lalandias tredje danske feriecenter er på vej. Det skal være klar til åbning 9. juni i Søndervig, der mangler bare lige en enkelt essentiel ting.

Medarbejdere. Og en hel del af dem. Det fortæller Bjarne Bach Hansen, der er centerdirektør for Lalandia i Søndervig til TV Midtvest.

»Vi sætter alle sejl ind på, at vi kan få besat vores funktioner, så vi kan få startet godt op, og det bruger vi alt vores krudt på lige nu,« siger Bjarne Bach Hansen til mediet.

Og alle sejl skal da nok også sættes ind, for det er ikke blot et par ledige hænder, som Lalandia mangler. Faktisk har feriecenteret kun få måneder til at skaffe omkring 300 medarbejdere.

Ifølge Danmarks Statistik var Vestjylland den landsdel i Danmark, hvor ledigheden var lavest i januar 2022. Her lå ledighedsprocenten på 1,8 procent.

Selvom det kunne lyde som en stor udfordring at skulle ansætte omtrent 300 medarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommune i Vestjylland inden 9. juni, så er centerdirektøren Bjarne Bach ikke bekymret. Lalandia får travlt, men de når i hus med ansættelserne, lover han.

Travlt fik Lalandia også lørdag, hvor virksomheden inviterede alle interesserede til at komme og høre om jobmulighederne på stedet.

Og der burde være lidt for enhver smag. Feriecenteret søger både deltids- og fuldtidsansatte medarbejdere til afdelingen i Søndervig. Lalandia har i forvejen feriecentre i Billund og Rødby.