August.

Det er først der, at feriecenteret Lalandia kan få lov til at genåbne sit populære badeland for gæster. Det står klart i den genåbningsplan, som blev offentliggjort fredag morgen.

Og den melding er bestemt ikke én, der vækker begejstring hos Lalandias administrerende direktør, Jan Harrit.

»Den (udmelding, red.) er meget svær at forstå. Det strider mod al sund fornuft, at vi ikke kan få lov til at åbne,« siger han og henviser til storcentrene, som må genåbne allerede på mandag.

»De fleste aktiviteter i Lalandia kan sammenlignes med dem i storcentre, så i mine øjne er der ikke nogle sundhedsfaglige argumenter til at forsvare sådan en beslutning.«

Den administrerende direktør understreger, at han er yderst overrasket over, at de skal vente helt til fase fire med at genåbne badeladet.

De har nemlig angiveligt været i kontakt med Sundhedsmyndighederne for at få et overblik over risikoen for smittespredning.

»Der er klor i vores vand, og klor dræber bakterier og virus, så smittespredningen er minimal, når man bader, og det har vi sundhedsmyndighedernes ord på, så jeg er meget forundret,« siger Jan Harrit og fortsætter:

»Derudover har vi mulighed for at lave afstandsmarkeringer etc., så folk ikke står for tæt i kø til vandrutsjebanerne, og hvis vi kunne få lov til at åbne på begrænset kapacitet, har vi altså så meget plads, at der er mulighed for at holde rigelig med afstand.«

Det kan få alvorlige konsekvenser for feriecenteret, at de skal vente knap tre måneder, før de må åbne badeladet, som er dét, der tiltrækker de fleste af deres gæster, siger Jan Harrit.

»Folk kommer oftest for badelandet - ikke for vores feriehuse, så det her er meget alvorligt for os,« siger han og fortsætter:

»Hvis regeringen holder fast i den her beslutning, betyder det, at vi skal holde lukket i juli, som ret beset er den måned, hvor vi tjener vores penge,« siger han.

Han påpeger, at det er et 'væsentligt millionbeløb', de vil gå glip af i juli alene og udtaler samtidig, at Lalandia nu vil forsøge at gå i dialog med myndighederne i håbet om, at beslutningen genovervejes.

»Vi er frustrerede. Det virker som om, der ikke er nogen sund fornuft eller logik i deres udmelding,« afslutter han.

Badelande, legelande, fitnesscentre og svømmehaller er nogle af de ting, som ifølge genåbningsplanen må vente med at åbne til august, da de hører til regeringens fase fire.

Zoologiske haver, biografer og museer er i fase tre og skal vente vente til 8. juni, mens restauranter og storcentre er i fase to, som betyder, at de så småt må åbne allerede fra næste uge af - restauranter dog først fra 18. maj.