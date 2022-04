Flensted Food Group tilbagekalder laksesalat.

Produktet indeholder nemlig krebsehalesalat, som indeholder allergener, som ikke fremgår af produktets mærkning.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det betyder, at forbrugere med allergi over for skaldyr kan få en allergisk reaktion, hvis de spiser produktet COOP's laksesalat 'Smag forskellen'.

Laksesalaten er solgt i SuperBrugsen, Kvickly og Dagli'Brugsen i hele landet samt på mad.coop.dk.

Fødevarestyrelsen råder forbrugere til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.

Der er tale om følgende fødevare:

Laksesalat mærket COOP 'Smag forskellen'.

Nettovægt: 150 g

Bedst før-dato: 29.04.22

Varenummer: 23853​