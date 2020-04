Lajla Elkjær er overbevist om, at hun selv vil overleve at blive smittet med coronavirus. Men hun er bekymret for sin mor, sin kæreste og sin datter.

Derfor var hun i dag forbi det nye corona-testcenter i Ballerup, som er et af 11 nye centre, der er åbnet i Danmark mandag.

På bare to dage har håndværkere, elektrikere og it-folk fået skabt faciliteter på en grusplads i Ballerup Idrætsby, som på sigt skal danne ramme for test af både gående og kørende borgere, og hvor der skal udføres podning såvel som blodprøver. Mandag er der dog kun åbent for podning af gående borgere.

»Det er en masse forskellige faggrupper, der arbejder sammen, for at det her spiller. Det er så imponerende, hvor hurtigt vi har fået bygget den her telt-by op,« lyder det fra Charlotte Ibsen, der er teamleder for testcenteret i Ballerup.

Folk fra Hjemmeværnet sørger for at guide borgere, der skal testes, til de rigtige telte. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Folk fra Hjemmeværnet sørger for at guide borgere, der skal testes, til de rigtige telte. Foto: Bax Lindhardt

På sigt er målet, at op mod 600 borgere skal testes for covid-19 om dagen netop i Ballerup.

Lajla Elkjær arbejder i hjemmeplejen i Ballerup Kommune, og derfor er hun blandt de personer, der bliver tilbudt at blive testet. Indtil videre er det kun folk indkaldt af Statens Serum Institut, der kan blive testet.

Det er blandt andet ansatte i kommunen med borgerkontakt, for eksempel gennem pleje- og sundhedsarbejde, der som de første har fået indkaldelse. Dog skal de være uden symptomer. Folk med symptomer skal fortsat tage kontakt til egen læge.

»Jeg har været i kontakt med en corona-patient i fredags. Jeg var sammen med hende dagen inden, hun blev testet, og derfor skal jeg ind og testes nu,« forklarer Lajla Elkjær.

Lejla Elkjær havde inden fået at vide af sin kæreste, som også er blevet testet, at det ikke var slemt. Hun var dog ikke enig. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lejla Elkjær havde inden fået at vide af sin kæreste, som også er blevet testet, at det ikke var slemt. Hun var dog ikke enig. Foto: Bax Lindhardt

Det er frivilligt, om man vil lade sig teste, men Lajla Elkjær var ikke i tvivl, da hun lørdag aften fik beskeden om, at hun nu kunne blive testet.

»For mig er det vigtigt, fordi min mor er lungesyg, og min kæreste har problemer med hjertet. Så hvis de to får det, tænker jeg, at de ikke overlever. Derudover er min datter gravid, så derfor vil jeg gerne testes.«

Forsvaret, akutberedskabet og sundhedspersonalet mødte ind til en ny arbejdsplads klokken 8 i morges, og derfor var de stadig i gang med at gennemgå arbejdsgangene og selv afprøve podningen, da de første borgere stod klar på den anden side af teltdugen.

Arbejdet med at teste blev dermed ikke sat i gang præcist til tiden, men Charlotte Ibsen, der er teamleder på steder, har kun ros til dem, der er kommet for at blive testet:

Vatpinden skal både bag svælget og på højre og venstre side af mandlerne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Vatpinden skal både bag svælget og på højre og venstre side af mandlerne. Foto: Bax Lindhardt

»De tog bare imod med et smil og sagde, at de havde forståelse. Derudover er det helt tydeligt, at folk har lært det med afstanden. De stod pænt og ventede med to meters afstand.«

Det er blevet Lajlas tur til at blive podet, og hun er et godt eksempel på, hvorfor sundhedspersonalet bærer både dragt, handsker, mundbind og visir. Den tørre vatpind får både fremprovokeret host og tårer hos Lejla.

»Det var meget ubehageligt. Det bryder jeg mig ikke om,« lyder det fra Lajla, da det er overstået.

Inden for 72 timer vil Lajla Elkjær få afklaring på, om den borger, hun har været i nærheden af, har smittet hende.