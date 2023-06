Den seneste tid er vaccinationssteder nærmest blevet lagt ned af henvendelser fra borgerne.

Og hvad er så årsagen til de mange henvendelser?

De vil høre mere om vaccination mod alvorlig flåtvirus.

Det fortæller blandt andre Carsten Schade Larsen, der er faglig ekspert i DLVS og lektor i infektionssygdomme på Aarhus Universitet, til TV 2.

»Vi har fået 4.000 henvendelser om vaccinen bare den sidste uge. Det er rigtig, rigtig mange,« siger han.

I det hele taget har der den seneste tid været en massiv interesse for at blive vaccineret mod den alvorlige TBE-virus, der kan fremkalde hjernebetændelse, som kan efterlade de ramte invaliderede.

Det sker blandt andet i kølvandet på, at TV 2 i sidste uge kunne berette, at flåter, der bærer TBE-virussen, har bredt sig i Danmark – heriblandt til Hareskoven og Hørsholm.

Men selvom de har spredt sig til flere dele af Nordsjælland, behøver borgerne i de nye ramte områder ikke at lade sig vaccinere, forklarede Tyra Grove Krause, faglig direktør på Statens Serum Institut (SSI), tidligere på ugen til Ritzau:

»Vi har kun set en meget lille stigning. TBE er stadigvæk en sjælden sygdom at få i Danmark, og den findes primært i nogle ret afgrænsede områder,« sagde hun onsdag.

Ifølge Tyra Grove Krause er det personer, som befinder sig meget i skoven i højrisikoområderne Bornholm og Tisvilde Hegn, som bør overveje at blive vaccineret mod TBE-virus.

Det er blandt andet skovarbejdere, jægere, svampesamlere og orienteringsløbere, forklarede hun.

I en pressemeddelelse, som SSI udsendte torsdag, lyder det også, at man har set en stigning i antallet af TBE-tilfælde i Danmark.

Det understreges dog, at der er tale om 'ganske få danskere, der smittes'.

»De sidste par år har vi set en stigning i antal tilfælde med formodet smitte i Danmark, og der er tegn til smitte i nye områder i Nordsjælland. Men det er vigtigt at understrege, at tallene stadig er meget små, og man skal være svært uheldig for at blive smittet med TBE-virus,« udtaler Tyra Grove Krause i pressemeddelelsen.

SSI oplyser videre, at der ikke er en 'entydig forklaring' på, hvorfor TBE-virus spreder sig i Danmark. Men 'varmere temperaturer i maj og udbredt hjorteforekomst menes at medvirke', lyder det.

Der er endnu ikke påvist tilfælde i 2023, oplyser SSI.

Der er højsæson for flåter fra maj til oktober – med højsæson for at blive smittet fra juli til september.