Aflyste operationer som følge af coronaudbrud er en af grundene til fyldte lagre, siger forening.

Under coronakrisen er donorer dukket op i stor stil hos blodbankerne herhjemme. Det betyder, at der i øjeblikket er rigeligt med blod til rådighed for patienterne på landets hospitaler.

Det fortæller Flemming Bøgh-Sørensen, generalsekretær for Bloddonorerne i Danmark.

Udviklingen er sket, på trods af at de blandt andet hos Bloddonorerne i Danmark var bekymrede for, om donorerne ville undlade at dukke op som følge af coronaudbruddet.

Der blev dog lavet særlige foranstaltninger for at mindske risikoen for coronasmitte.

- Det har donorerne taget rigtig godt imod.

- Situationen er, at lagrene er helt fyldte, siger Flemming Bøgh-Sørensen.

Han forklarer, at behovet for at modtage blod har været faldende under krisen.

- Mange operationer, som ikke var livsnødvendige, blev udsat. Nogle af dem ville have krævet blod, så det er en af grundene (til det mindskede behov, red.), siger han.

Derudover kræver behandlingen af coronapatienter ikke blod.

I starten af april var det som bloddonor muligt at blive testet for antistoffer, hvor man kunne få oplyst, om man havde haft coronavirus.

Det har blandt andet været dette tilbud, som har fået en del til at tilmelde sig som donor, mener generalsekretæren.

Dog er testen for antistoffer stoppet, da en ny sending af test var for upræcise.

Søndag er det International Bloddonordag, som blandt andet Verdenssundhedsorganisationen (WHO) står bag.

/ritzau/