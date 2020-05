'Kære alle. Vi er kede af, at vi ikke har reageret hurtigere på de spørgsmål, der har været i offentligheden de seneste par uger. Derfor vil vi gerne slå følgende fast.'

Sådan lyder starten af den annonce, som Lagkagehuset torsdag bringer i blandt andet B.T. og Berlingske.

Herefter bruger bagerkæden spaltepladsen til at slå en række ting fast, og det er blandt andet her, at virksomheden skriver:

'Vi og vores ejere tager afstand fra skattespekulation, og Lagkagehuset har ikke overført en krone til vores ejere for at undgå at betale skat i Danmark'.

Annoncen kommer som konsekvens af, at Lagkagehuset sammen med seks andre virksomheder var en del af en TV 2-artikel i forrige uge, hvor mediet udpegede de modtagere af corona-hjælpepakker, der ifølge eksperter har en såkaldt skattelykonstruktion.

Nyheden ramte kort efter de sociale medier, hvor folkedomstolen tog kraftig afstand fra virksomhederne.

Især Lagkagehusets sociale medier blev haglet ned af sure kunder, der bebudede boykot og kastede grimme gloser efter bageren.

Men nu tager virksomheden altså til genmæle med en annonce, og så er spørgsmålet:

Hvorfor vælger Lagkagehuset at bruge den form for kommunikation?

Det har B.T. spurgt brandingekspert Frederik J. Preisler, der er partner og kreativ direktør i Mensch, om.

»Det er jo sådan, at den her sag ret hurtigt røg hen til et punkt, hvor det var uklart, om TV 2 havde kørt en lidt for tabloid vinkel, eller om der var noget om snakken. Altså et slags vakuum, hvor Lagkagehuset har tid til at vurdere deres næste træk,« siger han og fortsætter:

»Og det er så en annonce. Jeg synes, det er et klogt træk, for de kan jo sige netop det, som de har lyst til. Hvis du interviewede Jason Cotta, så ville du have stillet kritiske spørgsmål, og så ville du heller ikke have citeret ham for alt det, han har fået lov at sige i annoncen«.

Lagkagehuset bruger desuden annoncen til at takke kunder og ansatte, der har 'holdt fanen højt gennem denne svære tid', ligesom de gør klart, at der har været mange 'misforståelser' omkring kædens skatteforhold.

Den udtalelse er dog ikke ny fra Lagkagehusets side, og da der ikke foreligger ny dokumentation eller andre beviser, er vi stadig et sted, hvor ingen reelt set ved, om den danske stat er blevet snydt for skat eller ej.

Alligevel mener Frederik J. Preisler dog, at annoncen vil få flere personer over på det hold, der vurderer Lagkagehuset som uskyldige.

»Alle os, der ikke har sat os vanvittig meget ind i sagen, bliver efterladt med sådan en følelse af, at man nok ikke indrykker en hel annonce, hvis man ikke har rent mel i posen. Det udstråler en selvsikkerhed,« siger han.