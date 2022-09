Lyt til artiklen

Brød fra Lagkagehuset er blevet produceret under noget uhumske forhold.

Fødevarestyrelsen gennemførte 29. august en 2,5 timer lang fødevarekontrol på Lagkagehusets centralbageri i Brøndby.

Det er herfra, at alle kædens butikker på Sjælland får leveret brød og kager.

Fødevarestyrelsen konstaterede dog, at bageriet slækkede på rengøringen.

Det førte derfor til en bøde, som lød på 20.000 kroner.

Lagkagehusets driftschef erkender, det er en møgsag.

»Det er virkelig ærgerligt, at vi er havnet i denne her situation. Vi vil gerne have været det foruden,« siger driftschef Aske Krohn til B.T.

Ifølge Fødevarestyrelsens kontrolrapport voksede der en »cirka tre centimeter lang grøn spire« på rugbrødsmaskinen i bageriet.

Desuden var der »store mørke plamager« og »ansamlinger af madrester, olie og lignende« på bag- og indersiden af rugbrødsmaskinen.

I samme rugbrødsafdeling blev der også fundet »en koncentration af bananfluer«.

Dertil var gulvvaskemaskiner, der anvendes til vask af gulve i produktionsområdet, beskidte.

Og omkring en vandbeholder blev der fundet en »klistret mørk belægning« og »ansamlinger af støv, madrester og lignende«.

»Fødevaresikkerhed er vigtig for os. Hvis vi har den mindste mistanke om, at der er noget som helst i vores produktion, så sender vi ikke vores produkter på gaden,« siger Aske Krohn.

Dog er det ikke første gang, at Fødevarestyrelsen konstaterer problemer med hygiejnen på Lagkagehusets bageri i Brøndby.

Tilbage i maj fik bageriet to indskærpelser på grund af henholdsvis sjusk med fødevarehygiejnen og rengøringen.

»Vi har et rigtig godt samarbejde med Fødevarestyrelsen, som vi er i dialog med. Vi tager det super seriøst, og vi har efterfølgende haft vores tekniske team til at gennemgå alle maskinerne i vores produktion for at sikre, at de er rene,« siger Aske Krohn.

Fødevarestyrelsen oplyser i kontrolrapporten fra det seneste besøg, at de har fotodokumenteret de snavsede forhold på bageriet.