Coops gigantlager i Odense er ramt af strejke.

Det betyder, at leveringen af varer fra dagligvarekoncernens lager vil være forsinket.

Det skriver Finans, som har fået strejken bekræftet af Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, der driver kæderne Fakta, Kvickly, Irma, SuperBrugsen og Dagli'Brugsen med over 1.000 butikker på landsplan.

»Det er korrekt, at der lige nu er en overenskomsstridig strejke på vores lager i Odense. Jeg vil nøjes med at sige, at det handler om en intern uenighed om arbejdsforhold,« siger han til mediet.

Kæmpelageret distribuerer både daglivarer og nonfood-produkter til det meste af Danmark.

Strejken skal være så stor, at Coop har været nødsaget til kalde funktionærer ind fra resten af landet for at håndtere de mange varer, der skal sendes ud i landet.

Jens Juul Nielsen oplyser til Finans, at alle varer kommer ud, men at leveringen vil gå langsommere end normalt. Han vurderer ikke, at kunderne vil mærke forsinkelsen i 'noget nævneværdigt omfang'.

Lageret i Odsense er på 72.000 kvadratmeter og er det mest automatiserede af Coops fem distributionscentre i landet. De øvrige lagre er beliggende i Hasselager ved Aarhus, Aalborg, Albertslund og Brøndby.