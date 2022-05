Røgsøjlen kunne ses på 15 kilometers afstand.

Det var en voldsom brand, der lørdag morgen tilintetgjorde en lagerhal i Stangled ved Gelting.

Ifølge Flensborg Avis bemærkede ejeren branden omkring kl. 05.30 og alarmerede brandvæsnet.

Da brandfolkene ankom havde flammerne allerede godt fat i lagerhallen.

Lagerhallen stod på en landbrugsejendom og blev primært brugt til at opbevare maskiner, anhængere og byggemateriale.

Det var besværligt for brandfolkene at komme til, da den cirka 1500 kvadratmeter store hal, delvist styrtede sammen under slukningsarbejdet.

Det betød, at lagerhallens facade måtte fjernes med en gummiged, så de syv frivillige brandmænd kunne slukke ilden.

Til trods for en hurtig indsats fra brandfolkene, lykkedes det ikke, at forhindre at hallen og alt dens indhold blev ædt af flammerne.

Årsagen til branden er stadig ukendt, men den kraftige røg betød, at beboere i området blev opfordret til at holde døre og vinduer lukket.

Det forventes, at slukningsarbejdet vil vare til langt ud på aftenen. Desuden arbejder politiets teknikere på sagen.