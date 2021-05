Størstedelen af Læsø er lige nu uden strøm.

Det oplyser Læsø Forsyning på Facebook.

'Der er i øjeblikket strømafbrydelse på det meste af øen. Vi arbejder på sagen,' lyder det.

I et opslag, der er skrevet efterfølgende, fremgår det, at Læsø Forsyning fortsat er i gang med at finde fejlen.

'Vi har nogle teorier om, hvad der kan være galt, men kan ikke sige noget med sikkerhed,' skriver de.

Læsø Forsyning har nu anmodet Energinet om at starte nødgeneratorer, hvilket man afventer tilladelse til.

Opdateres...