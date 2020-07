Der er udlånt markant flere lyd- og e-bøger hos Ereolen fra april til juni sammenlignet med sidste år.

Coronakrisen har holdt blandt andet biblioteker, forlystelsesparker og museer lukket i flere måneder, og det har tilsyneladende fået børn og voksne til at søge underholdning i digitale bøger.

Ereolen, der giver borgere mulighed for at låne elektroniske bøger og lydbøger gratis, har udlånt over 70 procent flere bøger i andet kvartal.

Det viser en opgørelse, som Mediawatch har lavet på baggrund af udlånstal fra bibliotekstjenesten.

Der blev udlånt knap 73 procent flere titler via Ereolen fra april til juni, hvor de flestes dagligdag i høj grad var påvirket af coronapandemien, sammenlignet med samme periode sidste år.

Allerede i midten af marts, hvor store dele af landet blev lukket ned, skete der store stigninger i udlånet, fortæller Mikkel Christoffersen, der er chefkonsulent i Københavns Kommune og bibliotekssamarbejdet bag Ereolen.

- Lige efter 11. marts havde vi nogle voldsomme peaks (udsving, red.) i udlånet, hvor vi nærmede os loftet for, hvor meget den tekniske infrastruktur, eksempelvis serverplads, var garanteret at kunne holde til, siger hun til mediet.

Tjenesten har over 47.000 e-bøger, 17.500 lydbøger og 700 podcasts fra en række danske forlag.

Hver titel kan lånes i 30 dage ad gangen, og antallet af bøger, man må låne om måneden, afhænger af, hvilken kommune man bor i.

/ritzau/