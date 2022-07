Lyt til artiklen

»Hvor meget sex har I med hinanden?«... »Hvor stor er jeres seng?«... »Hvordan har I sex?«....

Sådanne spørgsmål er ikke unormale at få for 33-årige Lærke Dahl Ravnsbæk og hendes to kærester Line og Jens.

De er polyamourøse, lever i ét forhold med hinanden – og så er de godt og grundigt trætte af de ovenstående spørgsmål.

For 33-årige Lærke, 24-årige Line og 50-årige Jens elsker hinanden.

De er i et forhold, der er bygget på kærlighed. Ikke sex.

Og så mener de blot, at kærligheden ikke bør være begrænset til én partner.

Derfor har de indvilget i at deltage i B.T.s serie 'Anderledes Forhold' for at fortælle om deres triade og forhåbentlig få fjernet nogle fordomme.

Men hvordan ender man pludselig ud med at være tre kærester, der elsker hinanden?

Det hele begyndte for ti år siden, da Lærke mødte Jens, der på det tidspunkt var i et andet forhold.

Det slog seksuelle gnister mellem de to, og de gnister udviklede sig relativt hurtigt til et bål fyldt med følelser og forelskelse.

Jens blev skilt, de to blev et par, men stadig var det sådan, at de ved siden af kunne indlede forhold med andre.

Og på den måde kom Line ind i billedet.

Lærke Dahl Ravnsbæk er kærester med både Line og Jens, der ikke ønsker at medvirke med navn eller billede. De er alle polyamourøse. Foto: Byrd/Sarah Christine Nørgaard Vis mere Lærke Dahl Ravnsbæk er kærester med både Line og Jens, der ikke ønsker at medvirke med navn eller billede. De er alle polyamourøse. Foto: Byrd/Sarah Christine Nørgaard

For et par år siden mødte hun nemlig Jens, og ikke lang tid efter var hun på besøg hjemme hos ham og Lærke.

Vel at mærke som Jens' kæreste.

Den dag husker Lærke tydeligt.

»Første gang jeg så Line, var jeg pisse morgensur. Jeg kom gående ned ad trappen en morgen, og dér var hun, og så fik hun et surt 'hej',« husker hun.

Men så skete der noget.

De tre brugte mere tid sammen, og det fik Lærke til at bemærke forskellige ting.

Line var da egentlig en smuk, ung kvinde. Line havde da egentlig et spændende liv. Line lavede da egentlig mange ting, som Lærke også gad.

Og så blev to forskellige par til én triade.

»Jeg blev sgu også lidt vild med Line, og heldigvis var det gengældt, så der gik ikke lang tid, før hun var flyttet ind hos os, og så blev jeg hurtigt forelsket,« fortæller Lærke.

Ved siden af triaden har Lærke og Jens én anden kæreste hver. De er dog ikke kærester med de andre.

Men hvordan fungerer det så at bo tre kærester sammen?

Vi kan starte med det gode.

Den ene fordel kalder vi 'den perfekte kæreste'.

For ligesom en fodboldtræner kan sætte et hold af spillere med forskellige kvaliteter for at have den bedste chance for at vinde, så gør Lærke lidt det samme.

I Jens får hun en klippe uden lige. En erfaren, elskelig mand, der som historieinteresseret både elsker at hygge foran fjernsynet og rejse ud i verden.

I Line får hun et ungdommeligt pust, der samtidig er mere følsomt og empatisk. Og så får hun en, der gider tage på bar og drikke til den lyse morgen.

Med andre ord: Hun skaber selv den perfekte kæreste, der måske ikke ville findes, hvis hun 'kun' måtte vælge én.

Og dér kommer en af de andre store fordele, mener Jens.

»En ting er, at der er dobbelt så meget kærlighed at give og tag af, men det er også fantastisk, at man har lov og mulighed for at trække sig. Jeg ødelægger ikke en filmaften, hvis jeg vil være alene, for så er Lærke og Line der stadig. Det giver noget frihed,« siger den 50-årige mand.

Ellers ligner triadens hjem de flestes andre hjem – på nær ét sted:

Sengen.

Her har valget nemlig ikke stået mellem en 1,60 eller 1,80 meter bred seng.

Nej, hos Lærke, Jens og Line er sengen to meter og 80 centimeter bred.

To halvandenmandssenge er sat sammen, og så er der lagt én stor topmadras ovenpå.

I sengen er der plads til mange, og det er også en nødvendighed, når der i huset er besøg af Lærke og/eller Jens' kæreste.

Men det er ikke så frækt, som det lyder.

Jo, det hænder, at Lærke, Jens og Line har sex sammen, men i langt de fleste tilfælde er det 'kun' to af dem, der samtidig 'hygger' sig i soveværelset.

Alt er naturligvis ikke fryd og gammen.

Med tre partnere kan bølgerne gå ekstraordinært højt.

»Vi er tre, der skal blive enige, så når det eksempelvis handler om, hvilken farve der skal på væggen, så kan det godt blive en stor mundfuld. Men sådan er det jo,« siger Lærke.

Og så er der jalousien. Måske man tænker, at det er et stort problem, når man er tre, der skal elske hinanden, kærtegne og være der for hinanden, men det er faktisk ikke tilfældet.

»Vi skændes aldrig om jalousi, for det har vi lært at håndtere. Hvis jeg har brug for noget, så siger jeg det højt, og det samme gør de andre. Jeg bliver ikke ked af det, hvis Line får et kys af Jens. Så kan jeg jo også bare give ham et? Vi går ikke i små sko,« siger Lærke.

Der er dog også et andet problem, og det er et, de ikke kan kontrollere:

Fordommene.

»Vi vil ikke sidde og skyde mod monogame forhold, selvom vi ikke kan se os selv i et. Men vi synes, det er trist, at vi relativ tit bliver mødt med modstand,« siger Lærke.

Mest af alt, fordi det – ifølge dem – bygger på en forkert forestilling af deres liv og en tanke om, at et monogamt forhold er det eneste rigtige.

»Som jeg har sagt det før: Det handler om kærlighed – ligesom i et monogamt forhold. Men vi bliver set som en gruppe liderlige folk, der gerne vil have sex med flere, og hvis man ser det sådan, så er det svært at acceptere, tror jeg,« siger Jens.

Derfor håber Lærke, at artiklen kan være med til at ændre den tanke hos bare en lille gruppe folk.

»Jeg kan godt forstå, at det er grænseoverskridende for nogen, men jeg ville være lykkelig, hvis forestillingen blev ændret bare lidt.«

Hverken Jens eller Line ønsker at stå frem med deres fulde navn.