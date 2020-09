Danmarks Lærerforening har godkendt aftale, der blandt andet sætter nye rammer for lærernes forberedelsestid.

Danmarks Lærerforening har nu formelt godkendt en ny arbejdstidsaftale, der faldt på plads med Kommunernes Landsforening (KL) 11. august.

Tirsdag klokken 16 var der deadline for en afstemningen, hvor medlemmerne kunne stemme for eller imod aftalen.

67,2 procent af de afgivne stemmer vendte tommelfingeren op til aftalen.

Et centralt punkt i aftalen var spørgsmålet om lærernes forberedelsestid.

Lærerne havde egentlig ønsket sig tilbage til en model, hvor de havde et fast antal forberedelsestimer per undervisningstime. Det har kommunerne dog sagt nej til.

Kompromiset blev, at forberedelsestiden fremover fastsættes lokalt, hvor skoleledelsen skal sikre, at der er et "rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse".

Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen mener alligevel, at lærernes forberedelsestid får højere prioritet med den nye aftale.

Spørgsmål: Får lærerne reelt set et redskab, der sikrer dem den forberedelsestid, de skal bruge, hvis det er op til skolelederen, at sikre at der er et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse?

- Nu er forberedelsestiden ikke bare resttiden. Man starter i stedet med at sige: Hvis vi vil have god undervisning, hvad skal der så til af forberedelsestid?, siger Anders Bondo Christensen.

- Vi har allerede i dag nogle skoler, der arbejder på den her måde, og der har lærerne oplevet en klar forbedring af deres arbejdstider, tilføjer han.

Cirka hver tredje medlem af Danmarks Lærerforening stemte nej til den nye aftale.

- Det er et udtryk for en mistillid til KL, men delvist også en mistillid til os, fordi vi har indgået aftalen med KL.

- Det gør bare, at vi sammen med KL er ekstra meget forpligtet til at sikre, at aftalen rent faktisk opfylder de mål, vi har sat, siger Anders Bondo Christensen.

Den nye arbejdstidsaftales godkendelse i Danmarks Lærerforening gør op med en periode på syv år, hvor lærernes arbejdstid har været reguleret ved lov fremfor ved en overenskomst.

- Det har været vigtigt for lærerne, at de har indflydelse på og indsigt i, hvordan rammerne for deres arbejde fastlægges. Samtidig har det været vigtigt for kommunerne at fastholde en smidighed og fleksibilitet i hverdagen.

- Begge dele synes jeg, at vi er lykkedes med, siger formand for KL's løn- og personaleudvalg Michael Ziegler (K) i en pressemeddelelse.

/ritzau/