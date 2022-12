Lyt til artiklen

Et regulært prestigeprojekt.

Skolen har kostet en halv milliard kroner og skulle være flagskibet for det, som betegnes som ‘fremtidens skole’.

Men på bare ét år er 32 lærere smuttet.

Skolen hedder Læringshuset og ligger i Høje-Taastrup Kommune.

»Det er alt for høj en udskiftning. Det er faktisk alarmerende, at så mange har sagt farvel, siger Heidi Yoma Rasmussen, der er kredsformand for Danmarks Lærerforening, til sn.dk.

Hun fortæller videre til mediet, at det ser helt anderledes ud end resten af skolerne i kommunen. Ja, skolen »skiller sig markant ud,« lyder det.

Borgmester i Høje-Taastrup Kommune, konservative Kurt Scheelsbeck, er heller ikke helt tilfreds med de tal.

»Det er ikke tilfredsstillende, at så mange er stoppet, og kigger jeg tilbage på det første år, som vi vidste blev udfordrende, ville jeg have ønsket, at vi havde været bedre til at holde på de lærere, der fulgte med fra de gamle skoler,« siger han til sn.dk.

Læringshuset er bygget på de to nu nedlagte skoler Charlotteskolen og Hedehusene Skolen og arbejder mere projektorienteret end på normale folkeskoler. Den blev åbnet i november 2021 og ligger i Hedehusene.