Mandag kunne statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde fortælle, at landets daginstitutioner og små skoleklasser kan åbne igen 15. april.

Det har betydet en række ubesvarede spørgsmål fra landets skoler, som nu kan komme til at haste en åbning igennem kort inden påske - indtil videre uden nærmere retningslinjer.

Det fortæller Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, til B.T.

»Vi bakker naturligvis op om regeringens beslutning, som er taget med hjælp fra sundhedsfagligt personale. Så der er ingen grund til at stille spørgsmål ved beslutningen. Men der er da ingen tvivl om, at det er en kæmpe udfordring,« siger Anders Bondo Christensen.

»Vi har rigtig mange spørgsmål lige nu. For hvordan skal en genåbning organiseres? Vi skal undervise anderledes, end vi er vant til. Og derfor savner vi også nogle retningslinjer for, hvordan vi skal gøre. Og dem vil vi gerne have snart. Faktisk havde det givet mening, hvis vi havde fået dem samtidig med, at statsministeren fortalte om genåbningen,« siger han.

Han fortæller, at man på de forskellige skoler skal se på, hvad der giver mening.

Nogle byskoler vil eksempelvis ikke have udendørsarealer, hvor eleverne kan befinde sig. Andre skoler vil have lærere i risikogruppen, som skal blive hjemme. Og derfor skal de forskellige skoler organisere deres genåbning individuelt.

Og derfor er det langt fra sikkert, at alle skoler kan åbne igen 15. april, som statsministeren lagde op til.

Anders Bondo Christensen, formand Danmarks Lærerforening, fortæller, at skolerne mangler retningslinjer for genåbningen efter påske. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Anders Bondo Christensen, formand Danmarks Lærerforening, fortæller, at skolerne mangler retningslinjer for genåbningen efter påske. Foto: Thomas Lekfeldt

»Vi skal tilstræbe at åbne 15. april. Men det er ikke alle skoler, der kan nå det. Og hellere en dag eller to senere. For vi står også overfor en påske og har ingen information, så for mange skoler kan det være en kæmpe opgave at nå det hele,« siger Anders Bondo Christensen.

På sociale medier giver mange forældre udtryk for, at de ikke er specielt trygge ved at lade deres børn begynde i skole igen efter påske.

Og den bekymring forstår Anders Bondo Christensen udmærket. Ikke mindst fordi det gælder de yngre børn, som måske har svært ved at forstå, at man ikke må være alt for tæt sammen.

»Der er en helt særlig udfordring ved at forklare elever i 3. klasse, at de skal holde afstand, når de spiller fodbold. Det kræver en helt særlig indsats. Og det bliver en kæmpe udfordring.«

»Heldigvis er der også mange, der glæder sig til at komme tilbage i skole igen. Og hvis der er forståelse for, at vi har nogle udfordringer, så skal vi nok løse det,« siger Anders Bondo Christensen.

Hos Forældrenes Landsorganisation, Fola, fortæller formand Signe Nielsen til Ritzau, at der både er godt og skidt ved en genåbning.

»Der er en lettelse over, at vi nu åbner op, så forældre, som har været maksimalt presset, kan aflevere deres børn igen,« siger hun.

»Men vi efterlyser nogle meget mere klare retningslinjer for, hvordan det skal ske, så alle kan aflevere deres børn i trygge og sikre rammer,« uddyber hun.