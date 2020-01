I sidste uge rasede to DF-byrådsmedlemmer i Randers over dette billede, der stammer fra 4.b på Nørrevangsskolen i Randers. De konstaterede, at 'det vil få konsekvenser'.

Det fik Lærerforeningen i Randers til at reagere. De har skrevet et åbent brev til de to byrådsmedlemmer Frank Nørgaard og Nick Zimmermann.

'Jeres udsagn, der jo reelt kommer fra den øverste ledelse af kommunen, byrådet, og opfattelsen af, at det opfattes som en trussel mod Nørrevangsskolen og lærerne, skaber en utryghed og påvirker arbejdsmiljøet i negativ retning. For hvilke konsekvenser er der tale om?' skriver formand Leif Plauborg.

Han mener, at den pågældende lærer gjort sit arbejde i forhold til folkeskolelovens formålsparagraf samt beskrivelserne i faget. Der er tale om en religionstime, hvor drengen er iført en bededragt. Teksten i baggrunden stammer fra undervisningsportalen Clio, som alle folkeskoler har adgang til.

'For os at se er der her helt klart overskredet en grænse for, hvordan man kan handle som et ellers ansvarligt medlem af byrådet i Randers Kommune.'

Byrådsmedlem i Randers Frank Nørgaard (DF) mener, at Lærerforeningen i Randers fremstår decideret tyndhudet med deres åbne brev.

»Hvis lærerne føler sig truet, som de skriver i det åbne brev, er det, fordi de vil føle sig truet,« siger han.

»Vi har ikke overskredet nogen som helst grænse i den her sag. Vi har tydeligt gjort opmærksom på, at vi ikke mener, det er korrekt at fremstille islam i et rosenrødt skær og en fredens religion ved at tage et billede af en dreng i bedekjortel med en islamtekst i baggrunden. Det vil vi til hver en tid tage op.«

Hvordan ville du reagere, hvis en dreng skulle fortælle om jødedommen iført en kalot?

»Der ville jeg nok ikke reagere på samme måde. Du ved også godt, at der ikke findes nogen religion, der presser vores kultur og demokratiet så meget som islam.«

Ifølge ham underviser man aldrig i 'bagsiden af medaljen' ved islam - heriblandt kvindeundertrykkelse, homofobi og tvangsægteskaber.

Det mener Frank Nørgaard, at man gør i forhold til kristendommen, hvor man underviser i korstogene og missionærerne.

Leif Plauborg holder dog fast i, at de to byrådsmedlemmer er gået over stregen i deres bombastiske udtalelser, som du kan læse ved at klikke her.

»Det her er et angreb på lærernes didaktiske valg. Vi mener, at den pågældende lærer har gjort det godt, fordi man har fundet en elev, der selv kan byde ind med noget i undervisningen.«

»Det er fuldstændig forkert at kalde lærerne for tyndhudet. Jeg opfatter det her som, at lærerne bliver truet på noget af det vigtigste. Det handler ikke om deres ansættelse, men om deres faglighed.«

Han har været i kontakt med skolens arbejdsmiljørepræsentant, der fortæller, at man selvfølgelig har været påvirket af den offentlige kritik.

3. februar er der planlagt en demonstration mod udtalelserne fra byrådsmedlemmerne under titlen 'Drop truslerne mod Nørrevangsskolen', som er arrangeret af Randers mod Racisme.

Det skriver Randers Amtsavis. Initiativtager Lisbeth Sand Pedersen fortæller, at hun har planlagt demonstrationen, fordi det er 'pinligt', at byen bliver kendt for 'tåbelige' i sager som denne.

