Flere nye lærere vender ryggen til folkeskolen. Det kan støtteordning ifølge Danmarks Lærerforening modvirke.

Nyuddannede lærere skal tilbydes hjælp og støtte enten via en mentor- eller støtteordning, når de starter i arbejde på en folkeskole efter endt uddannelse.

Det foreslår formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

Forslaget kommer efter, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fredag har offentliggjort en analyse, der viser, at en større andel af de nyuddannede lærere forlader folkeskolen efter kortere tid end deres ældre kolleger gjorde.

- De har simpelthen mindre at stå imod med og har færre redskaber i værktøjskassen, de kan bruge. Derfor har de brug for hjælp og støtte til at komme godt i gang, siger Gordon Ørskov Madsen om sit forslag.

Han mener, at der særligt er to ting, der ligger til grund for, at flere af de nyuddannede lærere forlader folkeskolen.

- Det ene er, at det er blevet en mere kompleks opgave at være folkeskolelærer i dag. Flere elever mistrives, kan ikke finde ro i hverdagen og skaber uro i klassen.

- Det andet er, at der er nogle generelle udfordringer i folkeskolen, som handler om en kæmpestor inklusionsopgave. Man står med elever, der har brug for specialpædagogiske indsatser, som man ikke får hjælp og støtte til at kunne foretage i en almenklasse, siger han.

Gordon Ørskov Madsen, mener først og fremmest, at det er et problem for folkeskolens elever, når flere nyuddannede lærere efter kort tid vender folkeskolen ryggen.

- Eleverne har ikke godt at hyppige lærerskift. Det er skidt for trivslen i klassen, og det er skidt for elevernes læring, siger han.

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal kalder udviklingen med de nyuddannede lærere for ærgerlig, også fordi færre unge i dag søger ind på læreruddannelsen end tidligere.

- Vi har specielt i de store byer et problem med at få udfyldt lærerstillingerne, siger han.

Claus Hjortdal forholder sig positivt til Dansk Lærerforenings forslag, men ønsker nærmere undersøgt, hvorfor lærerne søger væk fra folkeskolen, før man lægger sig endelig fast på en indsats.

Han minder også om, at det ikke er gratis.

- Derfor bliver vi nødt til at have Kommunernes Landsforening med ind i det.

- For skolelederen har ikke en skuffe med penge til at lave indsatser, så vi bliver nødt til at finde en løsning, som nogen vil betale for.

