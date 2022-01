Sløjdundervisningen på Hvide Sande Skole udviklede sig dramatisk, da en lærer fik placeret sin hånd uheldigt ved en bordrundsav.

For her fik læreren savet det yderste led af sin tommelfinger, pegefinger og lidt af sin langfinger af venstre hånd. Det oplyser Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Der blev hurtigt ringet til alarmcentralen, læreren fik hjælp, og ellers var politiet ovre for at få syn for sagen.

Her blev det vurderet, at rundsaven var afskærmet lige efter bogen, og at der var tale om et »træls uheld«, fortæller politiet til dagbladet.

»I det rum, hvor maskinerne til sløjd er, er læreren alene, mens eleverne er udenfor i et andet lokale. Det blødte ikke voldsomt, og læreren pakkede straks sin hånd ind i et håndklæde, inden han søgte hjælp her på kontoret. Han tog det helt roligt, og han var ved godt mod. Måske fordi det var gået ud over venstre hånd, og han er højrehåndet,« udtaler skoleinspektør Tom Arnt Thorup til mediet.

Den 6. klasse, som læreren underviste, blev informeret efterfølgende, hvor de kunne stille spørgsmål til ulykken. Forældrene har også fået besked.

Der var kun få elever, der så læreren forlade lokalet, men ellers var der intet alvorligt at overvære.

Da der er tale om en arbejdslykke, skal Arbejdstilsynet også ind over for at vurdere, om alt gik rigtigt for sig op til den meget uheldige episode.