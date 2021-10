Mange borgere i Region Midtjylland oplever lige nu lang ventetid i telefonen til lægevagten.

Det har fået regionen til at gå på Facebook med en klar opfordring. Borgere skal kun ringe til lægevagten, hvis det ikke kan vente til egen læge åbner.

I et opslag på Facebook forklarer regionen, at der lige nu er længere ventetid en normalt, hvis man forsøger at ringe til lægevagten.

»Der er mange, der ringer til lægevagten for tiden, og mange oplever længere ventetid i telefonen end normalt. De fleste ringer med akut opstået sygdom og skade, der ikke kan vente – men der er også nogle, der ringer om for eksempel receptfornyelse, spørgsmål til håndkøbsmedicin og gamle skader,« skriver regionen.

Det har fået regionen til at opfordre borgerne til at huske på, hvad lægevagten er til for.

»Husk på, at lægevagten er til for borgere, der bliver pludselig syge eller kommer til skade uden for egen læges åbningstid.«

»Derfor er det vigtig, at du kontakter din egen læge, hvis det kan vente. Så er der mere tid til de borgere, der har akut brug for hjælp,« skriver Region Midtjylland på deres Facebook-side.