Kritikken mod Danmarks største udbyder af ladeløsninger til elbiler er sønderlemmende.

»Det her er en bombe under Clevers forretningsmodel. Hvis man implementerer det her 1:1, så skal Clever gentænke hele deres forretningsmodel,« siger Ilyas Dogru, chefkonsulent og forbrugerøkonom i FDM.

Det er en lækket og endnu ufærdig rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der ifølge Avisendanmark fælder en hård dom over selskabet.

Og også generelt over hele branchen for ladeløsninger i øvrigt.

Markedet har brug for regulering, lyder det blandt andet i rapporten, der kommer med kritik af skæve regler, lokale monopoler, uigennemskuelige abonnementer og løsninger med karakter af at stavnsbinde kunderne, der betaler op til 6.000 kroner for meget om året.

Men kritikken er altså størst i forhold til Clever, der servicerer 74 procent af de danske elbilister.

Her er det især det såkaldte kombinationsabonnement, der står for skud. Og som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i rapporten gerne ser blive afskaffet helt og aldeles.

Modellen går kort fortalt ud på, at kunden betaler for en ordning, hvor man samlet betaler for at kunne lade op både ude og hjemme – en såkaldt 'bundling'.

Problemet er bare, at det er langt billigere at lade op derhjemme i forhold til på farten. Og da langt de fleste kunder kun lader op derhjemme, betaler de altså ekstra meget for en kombinationsmulighed, de slet ikke bruger.

Ilyas Dogru fra FDM fortæller, at man hos FDM længe har været klar over, at Clevers abonnement er alt for dyrt. Hvilket mange bilejere også er blevet rådgivet om.

Alligevel er man fra bilorganisationens side varsom med at ønske en stor regulering af markedet, og frygten går på, at hvis man forbyder Clevers løsning, vil det blive endnu mere vanskeligt for kunder at skifte til elbil på grund af selskabets nuværende store markedsandel.

Clever har ikke ønsket at kommentere på rapporten, da den endnu ikke er færdig.

Selskabet er flere gange i det seneste år havnet i strid modvind hos kunder for at hæve priserne og indføre nye tillæg.