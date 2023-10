Andreas Mogensens rumvandring er udskudt.

Efter planen skulle den danske astronaut have forladt rumstationen torsdag sammen med sin kollega, den amerikanske astronaut Loral O'Hara, for at tage på en såkaldt rumvandring.

De planer er foreløbig skudt til hjørne.

Mandag blev der nemlig fundet en lækage på Den Internationale Rumstation.

Derfor er rumvandringen udskudt, skriver Mogensen selv på det sociale medie X og på Facebook.

Her forklarer han, at NASA har brug for mere tid til at vurdere, om alt er klar til rumvandringen.

»I rummet kommer sikkerhed altid først, selvom det betyder, at vi skal vente lidt længere med at tage på vores rumvandring,« skriver Andreas Mogensen.

»Hele besætningen har det godt, og vi fortsætter vores dage med at udføre videnskab og forberede os på, at vi får grønt lys til rumvandringen,« lyder det videre.

Der er altså endnu ingen ny dato for rumvandringen.

Ingen andre danskere har før været på en rumvandring, og Andreas Mogensen må altså vente lidt endnu på at skrive sig ind på endnu flere sider i historiebøgerne.

Mogensen ankom til ISS 27. august.

26. september overtog han ledelsen af ISS fra russiske Sergey Prokopyev.