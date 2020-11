Hvis du havde håbet på, at du fra næste uge igen ville kunne mødes med flere end ni af dine venner på samme tid, så ser det ud til, at du desværre må tro om igen.

I et udkast fra regeringen, som Jyllands-Posten er i besiddelse af, lægges der nemlig op til, at forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer skal forlænges.

Det var tilbage i oktober, at regeringen meddelte, at forsamlingsforbuddet fra 23. oktober til 22. november ville blive sænket til maksimalt 10 personer.

Dog blev det også allerede dengang oplyst, at man løbende ville tage stilling til, om det skulle forlænges. Nu ser det ud til, at netop det kan ske.

I udkastet fra regeringen argumenteres der for, at loftet over forsamlinger skal forlænges frem til 13. december, skriver Jyllands-Posten.

Et af argumenterne fra regeringen lyder ifølge avisen, at en forlængelse »er afgørende for at bevare kontrollen med virus.«

En forlængelse af forsamlingsforbuddet vil samtidig betyde, at voksne over 21 år fortsat ikke kan mødes til eksempelvis fodbold- eller håndboldtræning, hvis de mødes mere end 10 ad gangen.

Af udkastet fremgår det desuden, at anbefalingen om, at man i private hjem også højst forsamles 10 personer, fortsat vil være gældende.

Til Jyllands-Posten oplyser Sundhedsministeriet, at ministeren ikke har en kommentar på nuværende tidspunkt.

Onsdag kom det frem, at der det seneste døgn var blevet konstateret 1.275 nye smittetilfælde herhjemme. Det er det næstehøjeste antal, der herhjemme er registreret i løbet af et døgn, siden pandemien brød ud.

Dog hører det med til historien, at der bliver testet langt flere nu, end der tidligere er blevet. 81.300 prøver lå derfor til grund for onsdagens tal – hvilket betyder, at 1,54 procent af testene viste et positivt svar.