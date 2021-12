Det kan være frustrerende at vente på svar på sin coronatest.

Så frustrerende, at en del borgere har ringet til lægevagten i håbet om at komme foran i køen.

Derfor kommer Region Midtjylland nu med en påmindelse: Lægevagten kan ikke hjælpe med coronatests.

»Lægevagten modtager i stigende grad opkald fra personer, der for eksempel ønsker tidlig svar på coronatests, at booke testtider som nære kontakter eller få en hurtigere testtid, fordi de har symptomer. Vi forstår, at det kan være frustrerende med ventetid,« lyder det fra Region Midtjylland på Facebook.

De understreger derefter, at der ikke mulighed for at få resultatet af en test tidligere, end man selv kan se den online.

Skal du booke testtider som nær kontakt, skal du ringe til den nationale hotline på 3232 0511.

Der er desværre ikke mulighed for at komme foran i køen ved symptomer – med mindre man har akutte og alvorlige symptomer, skriver de også.

De beder i øvrigt folk om at huske på, at lægevagten er til for personer, der bliver akut syge eller kommer til skade – og som ikke kan vente til egen læge åbner.