Der er lige nu så stor travlhed ved lægevagten i Region Syddanmark, at regionen opfordrer til, at man venter med at ringe.

Det fremgår af et opslag på Region Syddanmarks Facebook-profil.

'Vi opfordrer til, at man prøver at ringe til Lægevagten på et andet tidspunkt, hvor travlheden er klinget af,' står der.

Regionen understreger også, at man ikke skal ringe 112, medmindre der er tale om en livstruende situation.

Regionen oplyser også i Facebook-opslaget, at borgere, der ringer ind, kan have svært ved at komme igennem på telefonen og kan opleve, at deres opkald bliver afbrudt.

Juledag havde Region Hovedstaden også problemer med at svare på opkald fra de mange borgere, der forsøgte at få hjælp gennem 1813.

Her var der på et tidspunkt op mod to timers ventetid.

»Der er cirka to timers ventetid lige nu. Mange ringer om feber, influenzasymptomer, øresmerter og skader, hvilket er de samme slags henvendelser, som vi generelt ser uden for egen læges åbningstid,« oplyste Region Hovedstadens pressetjeneste.

Årsagen til den lange ventetid skyldes, at der mangler sygeplejersker på 1813, der er akuttelefonens nummer. Samtidig har julen gjort det sværere at bemande telefonen end normalt.

Det fremgår ikke, hvorfor Region Syddanmark i øjeblikket har svært ved at besvare opkald til lægevagten fra syge borgere.