Lægesvigtet af kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen tager nu en ny drejning.

I december kunne B.T. fortælle, hvordan hun i alt 11 gange ringede til egen læge fra marts til juli, da hun havde smerter i lungerne.

Men på grund af coronarestriktioner afviste lægen at se hende, selvom det viste sig, at hun var uhelbredeligt syg af både lungekræft og lymfekræft.

Patienterstatningen har tidligere slået fast, at hun ikke skulle have nogen erstatning. Men det bliver nu ændret.

53-årige Dunja Fogelberg Hansen er så ked af, at hun nu står til at dø af kræften, der ikke blev diagnosticeret i tide.

'Dunja Fogelberg Hansen er påført en skade ved behandlingen hos Lægerne Kirketerp og Saxe,' skriver Ankenævnet for Patienterstatningen i en helt ny afgørelse.

Det bliver slået fast, at den lange ventetid på fire måneder, hvor hun gang på gang blev afvist af lægen, har 'forringet' hendes mulighed for at overleve kræftsygdommen.

'Skaden består i en væsentligt forringet overlevelsesprognose som følge af forsinket diagnosticering af lungekræft,' står der direkte i afgørelsen.

Dunja Fogelberg Hansen er rystet over forløbet.

DOKUMENTATION: Her ses Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelse, der nu slår fast, at kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen blev påført en skade ved behandlingen hos Lægerne Kirketerp og Saxe på Amager.

»Jeg har det rigtig skidt med det her. Det er fatalt, at lægen ikke hører på en patient,« siger Dunja Fogelberg Hansen.

Hun er efter afgørelsen helt præcis tilkendt 71.895 kroner i erstatning for at have forringet sin chance for at overleve kræftsygdommen.

Højere blev beløbet ikke, da hun er på førtidspension.

Og så var hun allerede meget kræftsyg, første gang hun kontaktede lægen.

Et spørgsmål mangler nu svar.

Hvad har den ansvarlige læge, Martin Saxe, selv at sige efter afgørelsen?

Dunja Fogelberg Hansen fortæller, at Martin Saxe begyndte at græde, da det sidste år kom frem, at hun som kræftsyg i fire måneder havde ringet forgæves efter lægehjælp.

»Han var ked af det. Han græd og havde det rigtig skidt med det,« siger hun.

Her er kræftsyges 11 afviste lægeopkald 16. marts Dunja Fogelberg Hansen ringer til lægen med ondt i lungerne. Men hun kan ikke få tid hos lægen. 17. marts Hun ringer igen til lægen, da smerterne fortsætter. Men på grund af risiko for corona afvises hun. 2. april Hun ringer til lægen, da smerterne er blevet værre. Men hun afvises grundet coronarestriktioner. 16. april For fjerde gang afvises hun af lægen. 20. april Femte afvisning af samme grund: Risiko for coronavirus. 27. april Endnu en gang afvises hun af lægen. 6. maj Syvende afvisning af lægen. 7. maj Ottende afvisning af lægen. 11. maj Lægen vil endnu en gang ikke se hende grundet coronarestriktioner. 28. maj Dunja Fogelberg Hansen får det værre og værre. Men afvises igen af lægen. 4. juni Igen vil lægen ikke tilse hende. 7. juli Nu er der gået næsten fire måneder, og 11 gange er hun afvist af lægen. Smerterne er så slemme, at hun endelig tilses af egen læge, og det viser sig, at hun har lungekræft. 3. august Scanning bekræfter, at Dunja Fogelsberg Hansen har lungekræft og viser, at kræften har spredt sig til lymferne. Nu starter kemo- og strålebehandlingen, og hun vurderes at være uhelbredeligt syg. Kilde: Dunja Fogelberg Hansens oplysninger på sundhed.dk, B.T. har fået lov at se.

Men Martin Saxe ville intet sige, da Dunja Fogelberg onsdag mødte op ved døren til lægeklinikken for at få en forklaring.

»Jeg synes, at han skylder mig en forklaring. Det er mig, der skal dø af det her,« siger hun.

B.T. har siden 4. december forsøgt at få læge Martin Saxes forklaring på fejlbehandlingen af Dunja.

Efter den nye klare afgørelse om lægesvigt ringer B.T. igen til lægeklinikken, der netop har skiftet navn til 'Lægerne Saxe og Bennett'.

»Hos 'Lægerne Saxe og Bennett', det er sygeplejerske Line.«

Hej Line. Det er Thomas Nørmark, journalist på B.T. Jeg skal have fat i Martin Saxe...

»Ved du hvad, vi har ikke nogen kommentarer til det, så jeg lægger lige på.«

Hvad har I ikke nogen kommentar til?

»Vi har slet ikke nogen kommentarer overhovedet.«

Men jeres tidligere patient Dunja Fogelberg Hansen vil rigtig gerne tale med Martin Saxe og har forsøgt det tidligere i dag.

»Ja, men jeg har fået at vide, at jeg skal lægge røret på, når I ringer, så det er det, jeg gør nu.«

Har du fået at vide, at du skal lægge røret på, når B.T. ringer?

»Nej, jeg prøver at sige det pænt til dig. Jeg har ikke nogen kommentarer, og jeg kan ikke stille dig videre.«

Så Martin Saxe vil ikke tale med os?

»Jeg skal nok sige, at du har ringet.«

Til gengæld er der knap så meget tavshed hos Patienterstatningen.

»Det er godt, at der er en ankemyndighed, så de patienter, der ønsker det, kan få en ny juridisk og lægefaglig bedømmelse af deres sag. Ankenævnet kan indhente en ny lægevurdering til brug for ankebehandlingen, og deres læge kan vurdere sagen anderledes end den læge, Patienterstatningen har spurgt,« siger Martin Erichsen, der er vicedirektør i Patienterstatningen.

Er der noget i det her forløb, Patienterstatningen vil lære af?

»Vi drager al den læring af ankenævnets afgørelser, vi kan,« siger han.

Og Dunja Fogelberg Hansen er langtfra alene.

»Mine børnebørn har haft det ad helvede til. Da jeg tabte håret, blev de forskrækkede, da de så mig,« siger Dunja Fogelberg Hansen og peger på billeder af sine børnebørn.

Også kræftpatienterne Bjarne Schou, Anne Mette Christiansen og Anders Bonnemann har mærket den lange ventetid i sundhedsvæsnet under coronakrisen.

Ja, faktisk blev der i første bølge af coronakrisen fra marts til maj sidste år stillet 2.800 færre kræftdiagnoser end normalt i samme periode.

»For mig er det ikke selve erstatningens størrelse, der er så afgørende. Rigshospitalet har foreløbigt stoppet selve kemobehandlingen og chancerne for, at jeg overlever, er meget små,« siger Dunja Fogelberg Hansen og tilføjer:

»For mig er trods alt det vigtigste, at det her kommer frem, så der læres af de fejl, der er sket. Jeg håber bare, at det her kan hjælpe andre med uhelbredelig sygdom.«