Odense Universitetshospital (OUH) er lige nu under heftig beskydning fra deres lægestuderende midt i akut lægemangel i regionen.

Det skriver TV 2 Fyn.

De mange lægestuderende oplever nemlig at blive ansat på forkerte overenskomster, samtidig med at de kan blive opsagt i deres stillinger, når de taler op om at få problemet rettet.

Og forholdene kan både give problemer her og nu, men også ude for lægemanglen på Fyn på længere sigt.

En af dem, som er ramt af forholdene er Katrine Jakobsen, der havde fast arbejde på kirurgisk afdeling på OUH.

Hun opdagede nemlig et problem i sin egen ansættelse, men opdagelsen kostede hende jobbet.

»Jeg blev ansat på den forkerte overenskomst, hvilket jeg gjorde OUH opmærksom på. Og det endte så i en fyring,« fortæller Katrine Jakobsen til det fynske medie.

I alt er over 30 lignende sager mod Region Syddanmark alene i 2022.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra OUH og regionen. Region Syddanmark henviser til OUH, mens OUH skriver, at de ikke ønsker at stille op til interview, da der er indkaldt til dialogmøde om sagen.