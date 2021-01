Lægestuderende og sundhedsfaglig direktør i en lægelig virksomhed.

Det lyder måske usædvanligt, men det er virkeligheden for en ansat hos den skandaleramte virksomhed Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic.

På lægehusets hjemmeside er hun sekretær. Men i mailkorrespondancer ud af huset, der er hun sundhedsfaglig direktør i Medicals Nordic, der er selvsamme virksomhed.

Ifølge hendes LinkedIn-profil er hun under uddannelse og er ved at tage en kandidat i medicin. Siden marts 2020 og frem til nu har hun arbejdet som lægevikar i Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic, og på LinkedIn står hun som sundhedsfaglig konsulent og koordinator i samme virksomhed fra august 2020 til nu.

B.T. har adspurgt Charlottenlund Lægehus Medicals Nordics ejere, Jonas Hertz og Teit Ruther, hvad hendes titel i virkeligheden er i virksomheden.

I et skrifteligt svar lyder det.

»Hun (navn udeladt red.) er sundhedsfaglig direktør i Medicals Nordic. At det ikke er opdateret alle steder skyldes travlhed. Hun har siden 2016 arbejdet for os, primært i koordinerende funktioner og som lægesekretær. Hun fuldførte i 2019 bachelordelen på medicinstudiet og er tilmeldt kandidatdelen samme sted.«

Medicals Nordic testcenter ved Kongevejscentret i Hørsholm, mandag den 25 janaur 2021.

Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic har altså en lægestuderende der, efter at Medicals Nordic blev en del af Charlottenlund Lægehus, har formået at få en direktørstilling i en virksomhed, der lige har vundet udbuddet til at udføre kviktests i fire ud af fem danske regioner med SOS International. Et udbud til en værdi på op til et trecifret millionbeløb.

Ifølge lægehuset har hun gjort sig fortjent til stillingen.

»Konkurrencen om dygtige og talentfulde medarbejdere er stor, og derfor er det vigtigt at fastholde de bedste. Hun er en talentfuld og engageret medarbejder og har varetaget sine opgaver forbilledligt, derfor har vi forfremmet hende til sundhedsfaglig direktør,« skriver de og fortsætter.

»Alle lægelige og medicinske beslutninger bliver truffet af færdiguddannede sygeplejersker, læger eller speciallæger. Ligesom de øverste ansvarlige for Medicals Nordics aktiviteter er Teit Reuther og Jonas Hertz, som begge er speciallæger og ejere af Medicals Nordic.«

I det skriftlige svar fra Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic lyder det, at den lægestuderendes opgaver som sundhedsfaglig direktør er, koordinering og praktik i forbindelse med de udkørende funktioner, eksempelvis mobile teststeder.

Virksomheden tilføjer, at sundhedsfaglig direktør ikke er en beskyttet titel, ligesom andre direktørtitler heller ikke er det.

Lars Ehlers, der er professor i sundhedsøkonomi ved Aalborg Universitet, mener dog, at det er ret underligt, at en lægestuderende er direktør og har ansvar for så stor en opgave.

»Det er usædvanligt. Når vi taler en virksomhed, der har fået så stor en kontrakt og har så stort et ansvar, så er det underligt at have en sundhedsfaglig direktør, der er medicinstuderende. Det lyder som en stor opgave, hun skal have ansvar for,« siger Lars Ehlers og fortsætter.

»Hendes alder og status som studerende er unormalt. At de gør hende til direktør for at holde på hende er også en utraditionel metode at beholde dygtige medarbejdere på.«

Han tilføjer, at man i sådan et udbud som SOS International og Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic har vundet, er vigtigt, at man er sikker på, at vinderne kan leve op til kontrakten og myndighederne skal være i stand til vurdere hele virksomhedens setup.

B.T. har spurgt om et interview med ejerne af Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic, Teit Reuther og Jonas Hertz, men det har ikke kunne lade sig gøre grundet travlhed.

B.T. har forsøgt at få et svar fra SOS International og regionerne, om de er blevet præsenteret for den lægestuderende og hendes rolle i Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic i forbindelse med udrulningen af kviktests.

De er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Charlottenlund Lægehus Medicals Nordic skriver dog, at den sundhedsfaglige direktør har været i kontakt med SOS International flere gange i forbindelse med hendes opgaver.