Det videnskabelige selskab for arbejdsmedicinere advarer nu mod at bruge de såkaldte hagevisirer - et visir, der ikke dækker hele ansigtet.

- De hagevisirer, som man i stigende grad ser, at folk bruger, er der ingen dokumenteret effekt af.

- Så vi vil sådan set advare imod, at man bruger dem. For det giver en falsk tryghed, siger Harald Meyer, formand for Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin.

Problemet med hagevisiret er ifølge formanden, at der er risiko for, at der slipper alt for mange dråber fra host og nys uden om visiret.

Anbefalingen fra arbejdsmedicinerne er at bruge mundbind.

Det heldækkende ansigtsvisir kan ifølge Harald Meyer være et acceptabelt alternativ.

- Jo mindre visiret er, jo færre dråber tager det. Hvis man har problemer med at bruge mundbind, kan man som et mindre godt alternativ bruge heldækkende ansigtsvisir.

- Det har en vis beskyttende effekt, særlig i forhold til at sikre mod spredning af større dråber ved host og nys. Men det har ikke en filtrerende virkning som mundbind, siger Harald Meyer.

Sundhedsstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at ansigtsvisir kan være et alternativ til mundbind i særlige situationer.

- Visiret bør helst dække enten både mund, næse og øjne eller som minimum både næse og mund og sidde tæt til ansigtet, skriver Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen oplyser, at man er i gang med at revidere sine anbefalinger på området.

De reviderede anbefalinger ventes offentliggjort inden længe.

/ritzau/