75.000 vil miste livet, læger vil begå selvmord, og syge drukner i deres eget sekret.

Sådan vil det se ud om blot et par måneder, hvis coronavirussen spredes i samme tempo som nu, mener læge Iza Alfredsen.

Hun har skrevet en længere advarsel om en fremtid med coronavirus på sin hjemmeside, som under titlen 'Opråb' lige nu deles på de sociale medier i en sådan grad, at et voldsomt antal besøgende har lagt lægens hjemmeside helt ned.

'Vi lægger folk til at dø, fordi deres chancer kun er 25%, men de nye, der kom ind, har 50% chance. Vi bedøver dem lidt. Det er ubehageligt at drukne i sit eget sekret,' lyder et udpluk af teksten, der tegner et grafisk billede af et kollapset sundhedssystem.

Her er et udpluk af Iza Alfredsens advarsel *OBS! De beskrevne scenarier er fiktive beskrivelser af, hvad læge Iza Alfredsen mener, at smittespredningen kan føre til. 'Der ligger trafikofre med åbne benbrud, børn med astma og unge mennesker med blindtarmsbetændelser. Og nogle af dem dør.' 'Den betændte blindtarm sad på en 20 årig kvinde. Men den sprang og ingen opdagede det. Alle læger var travlt optagede af dem, der var endnu sygere. Men nu er det for sent.' 'På et plejehjem er 40 ud af 66 beboere døde af Corona. Men de blev ikke indlagt, for der var ikke plads og det var håbløst. De lå der i en uge, før der var kapacitet til at fjerne dem. Lugten i den varme maj morgen 2020, var ulidelig.

Så mange, så hurtigt.' '2 læger har begået selvmord. Det er ret almindeligt for læger, men 2 på samme sygehus er lidt mere end vi er vant til.' Note: Hverken Sundhedsstyrelsen eller overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, Thomas Benfield, kan genkende billedet.

Mens mange deler teksten som en advarsel, kalder overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital Thomas Benfield Iza Alfredsens ord for en urealistisk dommedagsprofeti.

»Det er et forsøg på at tegne det værst tænkelige billede, så folk gør, som der bliver anbefalet, men at skræmme befolkningen fra vid og sans er ikke den rigtige måde at få befolkningen med på, hvad der sker,« siger Thomas Benfield til B.T.

Thomas Benfield ved ikke, hvorfor så mange mennesker har delt teksten, men han peger på, at det er en velskrevet tekst, som med sin konkrethed kan appelere til mange, men:

»Vær varsom med at dele ting, som fiktivt beskriver den værst tænkelige situation. Det er bedre at forholde sig til fakta. De mange tusinde, som er smittet, var unge mennesker, som ikke var særligt syge, og som blev konstateret smittet, fordi vi testede alle, der kom hjem fra et risikoområde,« siger overlægen og fortsætter:

Overlæge, dr.med. Thomas Benfield ved Ebola-beredskab på Hvidovre Hospital i 2014. Thomas Benfield mener, at Iza Alfredsens advarsel er urealistisk. Foto: Claus Bech Vis mere Overlæge, dr.med. Thomas Benfield ved Ebola-beredskab på Hvidovre Hospital i 2014. Thomas Benfield mener, at Iza Alfredsens advarsel er urealistisk. Foto: Claus Bech

»Tallene er faldet nu, fordi vi tester andre personer nu, og det er tydeligt, at aktiviten på sygehusene er steget betydeligt de sidste par dage, men det er stadig forholdsvis raske mennesker, der kommer til vurderingen, så vi ser ikke en stor stigning i antallet af indlagte eller kritisk syge.«

Lægen bag advarslen, Iza Alfredsen, mener selv, at hun i sin tekst tegner et realistisk billede af, hvordan smittespredningen kan påvirke Danmark, og hun mener ikke, at hendes advarsel er 'urealistisk':

»Det er vigtigt, at man ikke tegner et skønmaleri bare for at undgå at gøre folk bange, for vi har god grund til at være bange lige nu. Jeg håber, at han (overlæge Thomas Benfield, red.) har ret. Han har en uddannelse inden for det her. Det har jeg ikke, så det ville være fantastisk, hvis det, han siger, er det, vi står over for, og hvis mit scenarie er urealistisk.«

Du skriver i teksten: 'På et plejehjem er 40 ud af 66 beboere døde af corona. Men de blev ikke indlagt, for der var ikke plads, og det var håbløst. De lå der i en uge, før der var kapacitet til at fjerne dem. Lugten i den varme majmorgen 2020, var ulidelig.' Tror du, at det er et realistisk scenarie?

Det siger Sundhedsstyrelsen om Iza Alfredsens advarsel: »Der vil ikke blive et kollaps i sundhedssystemet, som hun beskriver. Vi kommer ikke til at se det billede, hun beskriver med åbne benbrud og blindtarmsbetændelser, der ikke kan blive behandlet,« siger Bolette Søborg, som er overlæge ved Sundhedsstyrelsen. Bolette Søborg forklarer, at når man i disse dage taler om eksempelvis hospitalernes kapacitet, så mener man den begrænsede plads, der er til intensiv-patienter. »Dels er der dem, der i forvejen har behov for intensiv-pladser, men oveni kommer der så dem, der har covid19, og dem skal der også være plads til, men det er også derfor, der bliver aflyst operationer nu, så vi netop undgår, at der ikke er plads til netop disse.«

»Hvis vi ikke retter ind, så er det risikoen, så løber vi tør for ressourcer.«

Er det din intention at skræmme folk?

»Mit mål er at oplyse om, hvad der er sket i andre lande, og jeg håber, at når vi ser alvoren i de lande, vi kan sammenligne os med, som eksempelvis Italien og Spanien, så tager vi det seriøst her i Danmark. Vi bor i et smørhul, men det her kan få konsekvenser.«

Du siger selv, at du ikke har en uddannelse inden for emnet. Hvordan kan du forsvare at udgive en tekst om smittespredningens konsekvenser, når du ikke har den tilstrækkelige faglige baggrund til det?

Overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg ved pressebriefing om status på COVID-19. Bolette Søborg mener ikke, at der er hold i Iza Alfredsens advarsel. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg ved pressebriefing om status på COVID-19. Bolette Søborg mener ikke, at der er hold i Iza Alfredsens advarsel. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Måske. Det er et gæt, og Sundhedsstyrelsens tal er også gæt, og det er så godt, som det bliver i starten af en epidemi.«

Så Sundhedsstyrelsen gætter ikke nødvendigvis rigtigt, men det mener du, at du selv gør?

»Overhovedet ikke. Det er et gæt. Vi ved det om et halvt år.

Bolette Søborg, som er overlæge ved Sundhedsstyrelsen, kan, som overlæge Thomas Benfield, heller ikke genkende det billede, som Iza Alfredsen tegner, og hun påpeger vigtigheden af, at det, der deles om coronavirussen, har hold i virkeligheden.