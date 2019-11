»Jeg var i en tilstand af krise og chok. Det føltes fuldstændig uvirkeligt. Men når jeg skrev om kræften og lagde det op på Facebook, blev det mere virkeligt. Det blev begyndelsen.«

Begyndelsen på historien om Arne Notkins kræftforløb, men også historien om, hvor stærk man skal være for at blive hørt som patient, og hvor galt det kan gå, hvis man ikke kæmper for det.

»Det var en af de helt store aha-oplevelser for mig, da jeg blev syg,« fortæller Arne Notkin, der på tirsdag udgiver en bog med titlen 'Sådan overlevede jeg kræften – og sundhedsvæsenet'.

Arne Notkin var bevidst om, at der var 'ulighed i sundhed', men inden han selv blev syg, troede han, uligheden opstod uden for sundhedsvæsenet – ikke indenfor på hospitalernes ambulatorier og konsultationer.

Lægerne mente, at Arne Notkin havde ondt i ballen og låret, fordi der var noget, som trykkede på nerverne i ryggen, men det viste sig, at han havde lymfekræft, som havde spredt sig (privatfoto). Vis mere Lægerne mente, at Arne Notkin havde ondt i ballen og låret, fordi der var noget, som trykkede på nerverne i ryggen, men det viste sig, at han havde lymfekræft, som havde spredt sig (privatfoto).

»Jeg troede, uligheden bestod i, at der er forskel på, hvor meget vi ryger, drikker og motionerer afhængig af sociale klasser, økonomi og uddannelsesniveau,« siger Arne Notkin.

Han blev klogere.

Ud over at det krævede stort mentalt overskud, tid og energi at stille de relevante spørgsmål ved diagnose og behandling, og at han selv måtte researche og ringe efter tider og prøvesvar, så gik en anden skræmmende sandhed op for den mangeårige journalist.

Er du rig, så kan du få, men er du fattig, må du vente.

Arne Notkin er gift og far til to børn. I sin nye bog, der handler om hans sygdomsforløb, taler han med dem om, hvordan det påvirkede dem, at han fik konstateret kræft. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Arne Notkin er gift og far til to børn. I sin nye bog, der handler om hans sygdomsforløb, taler han med dem om, hvordan det påvirkede dem, at han fik konstateret kræft. Foto: Thomas Lekfeldt

En afgørende undersøgelse var der otte ugers ventetid på, men betalte Arne Notkin selv, kunne han komme til dagen efter på et andet hospital.

Du kan læse mere om hele udrednings- og behandlingsforløbet her. Et forløb, der startede med diagnosen rygsmerter, men takket være Arne Notkins egen indsats endte med diagnosen lymfekræft med spredning.

Arne Notkin udgav under sit sygdomsforløb opdateringer på Facebook, og han producerede sidenhen en podcast på DR. Det førte til, at han nu udgiver en bog, for han mener, det er vigtigt, at systemet tager ved lære af forløb som hans.

»Sundhedsvæsenet har fikset min kræft. Det er jeg meget taknemmelig for, og jeg vil gerne kvittere med at være med til at fikse sundhedsvæsenet,« siger han.

Den kendte journalist tabte både hår på hovedet og skæg i forløbet, men det generede ham ikke. Til gengæld brød han sig ikke om at miste sin kønsbehåring og have 'hårløse nosser', som han ærligt og bramfrit fortæller om i bogen. Vis mere Den kendte journalist tabte både hår på hovedet og skæg i forløbet, men det generede ham ikke. Til gengæld brød han sig ikke om at miste sin kønsbehåring og have 'hårløse nosser', som han ærligt og bramfrit fortæller om i bogen.

Han mener, det er vigtigt, at lægerne bliver bedre til at lytte til patienterne.

»Enhver tvivl bør komme patienterne til gode. Hellere en scanning for meget end en for lidt,« siger Arne Notkin, der selv oplevede, at han fik en afgørende scanning, der ville have afsløret kræften to måneder for sent, fordi en hospitalslæge ikke mente, den var nødvendig, selvom den var blevet bestilt af en privatpraktiserende ryglæge.

Derudover mener Arne Notkin også, at patienter skal have ret til en second opinion, hvis de er i tvivl om den diagnose, de har fået. Og så skal sundhedsvæsenet se på, hvordan de kan mindske uligheden mellem de patienter, der er ressourcesvage, og dem, der er ressourcestærke.

»Man er nødt til at øge indsatsen og for eksempel sørge for, at patientrådgivningen er mere proaktiv,« siger han.