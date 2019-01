Formand for Lægeforeningen slår ned på manglende ressourcer og ringe inddragelse af fagfolk i bestyrelserne.

Der skal ske markante ændringer i regeringens sundhedsreform, før Lægeforeningen kan bakke op om alle dele af den.

Det mener formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing.

- På nuværende tidspunkt gør reformen ikke sundhedsvæsnet bedre, end det er i dag. Ved at fjerne regionsrådene lægger den op til store strukturændringer, hvilket vil tage flere år og blive omkostningsfuldt. Derfor er den risikabel, siger Andreas Rudkjøbing.

I sidste uge pointerede politisk kommentator Hans Engell vigtigheden for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i at få lægerne og delvist sygeplejerskerne til at bakke op om regeringens reform og dermed sige nej tak til Socialdemokratiets udspil.

Den vigtigste grund er, at de to arbejdsgrupper udgør en stor vælgerskare frem mod det kommende folketingsvalg.

For at det skal ske, må regeringen ændre en hel del i sundhedsreformen, mener Andreas Rudkjøbing.

- Det største problem er, at der ikke er afsat ressourcer nok til, at vi skal kunne varetage de opgaver, regeringen forventer.

- Folketinget har ikke forstået, hvilke forandringer der sker nu med et stigende antal ældre og dermed flere behandlinger, og hvordan det udfordrer sundhedsvæsnet, siger Andreas Rudkjøbing.

Han anbefaler, at Sundhedsvæsnets økonomi skal løftes med to procent årligt.

Der er dog flere gode ting i regeringens udspil, mener Andreas Rudkjøbing.

Han roser regeringens bud på at styrke det nære sundhedsvæsen med en styrket almen praksis og flere praktiserende læger samt skarpere kvalitetskrav til kommunen.

I regeringens reform vil man fjerne de folkevalgte regionsråd og i stedet lave fem sundhedsforvaltninger. De skal stå for driften af sygehusene og akutberedskabet.

Derudover skal der være en politisk udpeget bestyrelse. Bestyrelsen skal bestå af 11 personer, herunder en læge.

Lægerne skal dog være endnu stærkere repræsenteret, mener Andreas Rudkjøbing.

- Man bliver nødt til at inddrage fagfolk og eksperter i lægefaget, hvis denne strukturændring skal fungere. Det er forfejlet, at der kun sidder én læge i bestyrelsen. Så glemmer man kerneopgaven, siger han.

Derudover peger Andreas Rudkjøbing på, at både regeringens og Socialdemokratiets udspil negligerer psykiatrien.

- Psykiatrien lider af årtiers økonomisk efterslæb. Vi har ikke nok psykiatere, og kolleger oplever, at de ikke har plads til at indlægge patienter og skal udskrive andre, før det er fagligt forsvarligt, siger han.

