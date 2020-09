Alle sejl blev sat til for at klare coronapandemien. Men patientomsorg blev glemt ifølge undersøgelse.

Da coronapandemien ramte i foråret, var der ikke nok fokus på omsorgen for patienterne. De endte med at blive forsømt.

Det viser nogle af erfaringerne fra den første bølge af corona ifølge en ny undersøgelse. Det skriver Kristeligt Dagblad lørdag.

Undersøgelsen bygger på en videnskabelig rundspørge blandt 68 førende internationale eksperter i lindrende behandling, lungemedicin og intensiv behandling skriver avisen.

En af forfatterne til undersøgelsen er overlæge Kristoffer Marså fra enheden for lindrende behandling på Herlev og Gentofte Hospital.

På trods af undersøgelsens resultater understreger han dog også, at det var naturligt, at alle ressourcer i foråret blev sat ind på at redde liv.

- Den psykosociale behandling blev underprioriteret, fordi vi alle sammen blev ramt af en helt ny sygdom og den frygt, som den medførte. Det, man systematisk glemte både herhjemme og mange andre steder i verden, var de mennesker, der blev ramt af covid-19.

- Problemet er, at vi siden ikke for alvor er kommet i gang med at tale om den lindrende behandling. Jeg har ikke i de år, jeg har arbejdet med palliation (lindrende behandling, red.), set så psykologisk medtagne mennesker som nogle af de covid-patienter, jeg mødte, siger Kristoffer Marså til Kristeligt Dagblad.

Eksperterne anbefaler, at patienter og pårørende tilbydes støttende samtaler med for eksempel en psykolog. Desuden er det vigtigt, at sundhedspersonale uddannet i palliation inddrages i behandlingen af coronapatienter.

Ingen coronapatienter bør dø alene. Og hospitalspersonale bør uddannes i, hvordan de kan udvise omsorg, selv om de er iført beskyttelsesdragter, skriver avisen på baggrund af undersøgelsen.

Patienter i isolation bør desuden have mulighed for at holde tæt kontakt til de pårørende via computer og besøg, når det er muligt.

Undersøgelsen er bragt i tidsskriftet European Respiratory Journal 2020.

