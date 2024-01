Det vælter ind med patienter, der er væltet på cyklen.

Og det bliver ved.

Landets skadestuer mærker for alvor, at det er glat udenfor.

Det gælder, ifølge Vejle Amts Folkeblad, også på Vejle Sygehus.

Der er pres på landets skadestuer i disse dage, hvor mange vælter på de glatte cykelstier. Foto: Mads Jensen/Ritzau Scanpix Vis mere Der er pres på landets skadestuer i disse dage, hvor mange vælter på de glatte cykelstier. Foto: Mads Jensen/Ritzau Scanpix

Her undrer personalet sig ligefrem over, at folk overhovedet tør anvende jernhesten i vintervejret.

Det fortæller Susan Søs Madsen, der er medicinsk specialeansvarlig på skadestuen.

Til mediet siger hun:

»Vi talte om i morges, at vi ikke forstår dem, der tør at cykle. Det er altså noget risikabelt, for du kan ikke altid se isen. Mange steder er det meget glat. Så vi vil gerne advare mod, at man tager cyklen i de her dage.«

De tilskadekomne kommer oftest med en brækket arm eller et brækket ben. Men der også skader på nakke, skader, ryg og hoved.

Det er skader, som det tager længere tid at behandle, end de sædvanlige tilskadekomster.

Forleden var der op til ni timers ventetid på skadestuen på Odense Universitetshospital.

»Der var lang ventetid sidst på aftenen og først på natten. Der var nogle, der ventede i ni timer, men personalet knoklede virkelig hårdt,« siger Anne Bejlegård List, der er chefsygeplejerske i Fællesakutmodtagelsen, som dækker skadestuen og traumecentret, skrev TV 2/Fyn.

Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden melder om det samme:

»Der er flere faldulykker i denne uge end i forrige uge, og det formoder vi skyldes vejret. »Der er stor risiko for, at man vælter, hvis der ikke er ryddet,« sagde Kim Arvid Nielsen, læge og afdelingschef på Akuttelefonen, lørdag til B.T.

Følg vejret i B.T.s LIVE-blog lige her.