WHO har ændret holdning, så alle nu anbefales at bruge mundbind på steder, hvor det er svært at holde afstand.

En udbredt brug af ansigtsmasker i det danske samfund er ikke en nødvendighed trods WHO-anbefaling, vurderer eksperter.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har natten til lørdag dansk tid ændret retningslinjerne, så det nu anbefales, at alle anvender ansigtsmaske, når man er steder, hvor det er svært at holde afstand til andre.

Men det behøver ikke nødvendigvis at medføre ændrede retningslinjer i Danmark.

Det mener Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.

- Mundbind har en klar effekt i sundhedssektoren, men når det kommer til resten af samfundet, er evidensen meget ringe, siger han.

- Jeg siger ikke, at det ikke har en effekt. Men problemet er blandt andet, at mange ikke bruger mundbind rigtigt. Og det kan blive en falsk tryghed.

Han mener dog, at det i visse situationer, hvor det er meget svært at holde afstand, kan "være hensigtsmæssigt at anbefale mundbind". Eksempelvis i lufthavne, fly og offentlig transport.

Læge Christian Wejse, der er forsker i global sundhed og infektionssygdomme på Aarhus Universitet, mener heller ikke, at mundbind bør være et krav på offentlige steder i Danmark.

- Denne WHO-udmelding gør ikke, at jeg tænker, at de danske myndigheder absolut skal ændre retningslinjerne, medmindre der er kommet ny evidens på området, siger han.

Han peger på, at det især er kontaktsmitte, der er bekymring for i forhold til udbredelsen af coronavirus. Ansigtsmasker beskytter mod dråbesmitte - og beskytter derfor specifikt i situationer, hvor man er tæt på smittede i længere tid.

- Vi har siden april været på en faldende epidemikurve, uden at befolkningen har brugt ansigtsmaske på offentlige steder, siger Christian Wejse.

- Så på nuværende tidspunkt vil det være lidt underligt, hvis vi alle skal begynde at gå med maske, når der er så få smittede.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at raske personer, der bevæger sig almindeligt rundt i samfundet, bruger mundbind.

Det begrundes med, at det er usikkert, hvorvidt det har en effekt på smittespredningen i det offentlige rum.

/ritzau/