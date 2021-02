På plejehjem i Brande og Billund er vaccineproceduren gået helt skævt. Nogle læger, der skulle vaccinere de udvalgte borgere, har i stedet taget vaccinerne med hjem og vaccineret sig selv og personale i deres egen praksis.

Det skriver koncerndirektør Kurs Espersen i en orientering til regionsrådsmedlemmerne i Region Syddanmark ifølge Nordtinget.

»Personalet har berettet om, at de vaccinerende læger de pågældende steder, har prioriteret vaccination af sig selv og praksispersonale over vaccination af borgerne i målgruppen og har taget vaccinedoser med hjem til vaccination af praksispersonale imod Sundhedsstyrelsens retningslinje,« skriver koncerndirektøren.

Det er ikke første gang, at læger er blevet afsløret i at tage vacciner med hjem. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere modtaget en anmeldelse om netop dette. De vil dog ikke kommentere sagen yderligere.

Men det vil Erik Høgh-Sørensen, regionsrådsmedlem i Region Nordjylland, til gengæld. Ifølge ham er det også sket i Nordjylland, hvor mindst 100 doser vaccine er gået tabt.

Ud over at lægerne tager vacciner fra de borgere, der skulle vaccineres først, så er der også risiko for at vaccinen tager skade under opvarmningen og transporten.

For lægerne i Nordjylland, der har sprunget køen over, er straffen mild.

De har blot fået en irettesættelse af Praktiserende Lægers Organisation.