Kronisk inflammation i næse og bihuler – også kendt som kronisk bihulebetændelse.

Det giver et besvær med at trække vejret gennem næsen – især om natten. Men der findes faktisk en behandling, som kan gøre tilværelsen en del mere udholdelig. Den hedder 'dupilumab', er godkendt til formålet og gives til astma- og eksempatienter.

Onsdag besluttede Medicinrådet dog, at den ikke skal gives til patienter med kronisk bihulebetændelse med argumentet om, at behandlingen er »for dyr«.

Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

»Alle danske rhinologer (øre-næse-hals-læger, red.) er dybt rystede over denne beslutning. Vi forstår det ikke, og vi synes det er så synd for denne patientgruppe. Når man endelig kunne give dem en behandling, der behandler deres grundlæggende sygdom, undlader man at gøre det« siger overlæge ved Nordsjællands Hospitals ørenæse-halskirurgiske afdeling, Grethe Samuelsen, til mediet.

Behandlingen koster 10.000 kroner om måneden per patient og bliver blandt specialister kaldt en 'gamechanger' for patienter med kronisk bihulebetændelse.

»Ved de svære tilfælde af næsepolypper koster det ikke blot livskvalitet, men også mange sygedage årligt – typisk 8-14 dage,« lød fra professor Christian von Buchwald, der er overlæge ved Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet, tilbage i januar.

Medicinrådets pressetjeneste oplyser til Sundhedspolitisk Tidsskrift, at rådet kan overveje at tage sagen op igen, hvis producenten kommer frem til en ny pris.