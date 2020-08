Der er risiko for, at personale smitter patienter på sygehuse. Det er alarmerende, mener Lægeforeningen.

Tallene for smittefare på sygehuse er alarmerende. Både mellem ansatte og patienter og de ansatte imellem.

Sådan lyder det fra Lægeforeningen i forlængelse af flere tilfælde med smitte blandt personalet på hospitaler.

- Der skal ses på, om der er værnemidler nok, at de er sikre, at alle kan anvende dem og har tid til at bruge dem på den rigtige måde og i de rigtige situationer, siger formand for Lægeforeningen Camilla Noelle Rathcke.

Risikoen for smitte mellem medarbejdere og patienter gør, at sygehuspersonale rutinemæssigt skal testes for smitte med coronavirus.

Både patienterne og personalet skal være trygge ved at være på sygehuset - med eller uden covid-19. Det mener Camilla Noelle Rathcke.

- Personalet skal være betrygget ved, at det ikke er med en særlig risiko, at de udfører deres arbejde, siger formanden.

/ritzau/