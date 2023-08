Nu bliver der igen slået alarm på kræftområdet over for lange ventetider.

Denne gang er det landets urologiske afdelinger, der melder om problemer.

Sådan skriver Berlingske.

Her fremgår det, at cheflægerne på alle urologiske afdelinger i hele Danmark nu har sendt en såkaldt bekymringsskrivelse – til sygehusenes ledelser og regionernes koncerndirektioner.

Ifølge den er der alle steder udfordringer med at holde sig inden for de tilladte ventetider.

Samtidig skal der heller ikke være ressourcer til som aflastning at undersøge eller etablere muligheder for at tilbyde patienter behandling i udlandet.

Desuden lyder det, at der er tilfælde, hvor der ligefrem må prioriteres mellem kræftpatienter.

På urologiske afdelinger behandles der eksempelvis prostatakræft, urinvejs- og blærekræft og nyrekræft.

Den nye udmelding kommer efter, at har været flere alvorlige tilfælde, hvor patienter ikke har fået en behandling, der har levet op til det, de har ret til.

Eksempelvis har der været massive overskridelser af tidsfrister for operationer af mave- og tarmkræftpatienter på Aarhus Universitetshospital. Det har kostet flere højtplacerede læger deres job.

Berlingske har desuden skrevet om forsinkede screeninger på brystkræftområdet.

Og nu er der altså også et for stort pres på de urologiske afdelinger.

Problemerne har i øvrigt ført til, at Rigsrevisionen nu skal kulegrave kræftområdet og komme til bunds i, om patientrettighederne på landets sygehuse bliver overholdt.