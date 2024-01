En velovervejet hudplejerutine er efterhånden noget alle skal have. Og det er især sociale medier som TikTok, der er skyld i, at alle efterhånden er fortrolige med cremer, serummer og exfolierende ansigtssæber.

Men nu slår en række britiske hudlæger alarm. Alt for mange børn bruger nemlig hudplejeprodukter med aktive ingredienser, som deres barnehud slet ikke kan tåle, efter de har opdaget produkterne på de sociale medier.

Det skriver BBC.

Mens det giver fin mening for voksne at lade sig inspirere af influenceres hudplejevaner, gør det samme sig ikke gældende for børn.

Børnehuden kan nemlig udvikle allergi og eksem af for eksempel den eksfolierende syre, der er at finde i mange renseprodukter.

»Hudbarrieren, når man er ni år gammel, er ikke en fuldt udviklet hudbarriere. Den er ikke beregnet til at håndtere den slags ingredienser,« siger en til CNN.

Der er ingen aldersbegrænsning på hudplejeindhold på sociale medier, og videoerne, hvor man kan gøre sig klar med sin yndlings influencer, har millioner af seere - også de helt unge.

Hvis man er i tvivl om, hvilke produkter, der kan være skadelige for børn, skal man kigge efter følgende egenskaber i produkterne.

Antiaging-produkter, cremer der strammer huden op, reducerer rynker eller gør huden lysere.