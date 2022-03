De praktiserende læger, der i dag passer lægevagten i Region Syddanmark, har opsagt deres aftale med regionen.

Det betyder, at der ikke vil sidde nogen praktiserende læger klar efter 1. oktober 2022, når syddanskerne ringer til vagtlægen – hvis der altså ikke inden bliver lavet en ny aftale mellem lægerne og regionen.

»Den nuværende lægevagtsaftale er 15 år gammel og stammer fra en tid, hvor arbejdsbelastningen for praktiserende læger var langt mindre, og strukturen i sundhedsvæsenet var helt anderledes. Vi kan ikke i al evighed fortsætte med at køre uændret videre,« lyder det fra formanden for PLO-Syddanmark, Birgitte Ries Møller, i en pressemeddelelse.

De praktiserende lægers organisation, PLO, ser gerne, at de praktiserende læger fortsat skal drive lægevagten efter 1. oktober, men det er altså et krav fra organisationen, at det skal være på andre vilkår.

»Det har i flere år været lægernes ønske at indgå en ny aftale, der moderniserer lægevagten og reducerer vagtbelastningen. Vi har derfor meget store forventninger til de forhandlinger, der nu skal til at gå i gang,« siger Birgitte Ries Møller.

Der er allerede planlagt forhandlinger om moderniseringer af lægevagten i 2022 mellem Danske Regioner og PLO.

Et af ønskerne fra de praktiserende læger til aftalen, er at samle vagtlægens lokaler med akutsygehuse, så de ligger i tilknytning til hinanden.

Indtil 1. oktober vil de praktiserende læger fortsat passe lægevagten i Region Syddanmark, oplyser organisationen.