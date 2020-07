Sundhedspersonale i regionerne skal som minimum testes hver sjette uge.

Regionerne vil gennemføre faste test for coronavirus af alt sundhedspersonale.

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Personale med normal patientkontakt skal testes hver sjette uge, medmindre personalet er ansat i en såkaldt rød kommune. I det tilfælde vil det ske hver anden uge.

At en kommune er rød, betyder, at der har været over 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge. Det er kun tilfældet for en enkelt kommune på nuværende tidspunkt.

På afdelinger og institutioner med særligt sårbare patienter skal personalet testes hver anden uge.

I forvejen er det blevet besluttet, at alle i plejesektoren skal testes fast for coronavirus. Det er en del af en aftale mellem KL, regionerne og regeringen.

Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, siger, at mange medarbejdere har taget imod et tilbud om at blive testet i løbet af coronaperioden.

- Vi systematiserer det i modsætning til i dag, hvor der er et stående tilbud om at blive testet. Vi sørger for, at det sker i faste intervaller og gøres nemt og bekvemt.

- Det gør vi, i takt med at samfundet åbner mere og mere, og besøgsrestriktioner fjernes fra sygehusene. Derfor er det en god idé at systematisere indsatsen, siger Stephanie Lose.

Hun understreger dog, at man ikke vil tvinge nogen til at blive testet.

Bliver en ansat testet positiv, vil der efter gældende retningslinjer blive iværksat et offensivt opsporingsprogram.

Det betyder i henhold til gældende regler, at vedkommende skal tage hjem med det samme, og kolleger og patienter vil blive opsporet.

- Sådan er det i dag, og sådan vil det også være fremover, siger Stephanie Lose.

/ritzau/