Med maske og visir for munden og med risiko for selv at blive smittet har de danske sygeplejersker, læger og sundhedsansatte i mere end ni måneder hjulpet de coronasmittede danskere i pandemiens frontlinje.

På trods af det er det på en af Bispebjerg Hospitals afdelinger ikke dem, man har valgt at belønne med en økonomisk bonus som tak for indsatsen. Bonussen er i stedet gået til mellemlederne.

Det fremgår af en mail, der er sendt ud til personalet på Bispebjerg Hospitals Intensiv- og Anæstesiafdeling, som B.T. er i besiddelse af.

En beslutning, som har skabt utilfredshed på afdelingen, og som de medarbejdere, der hver dag har taget sig af coronapatienter, er uforstående overfor.

»De mennesker, som har ydet en stor indsats med lange vagter, uforudsigelige arbejdstider og iklædt isolationstøj, får ikke den anerkendelse, som de fortjener. I foråret vidste vi ikke, hvor farlig sygdommen var, alligevel stod personalet ove rfor patienterne trods personlig risiko for at blive smittet med en potentielt alvorlig sygdom. Den manglende anerkendelse føles uretfærdig,« fortæller en anonym ansat på afdelingen, som B.T. kender indentiteten på.

Den ansatte taler om de sundhedsmedarbejdere, som statsminister Mette Frederiksen under flere pressemøder har takket for indsatsen i frontlinjen. Alligevel peger ledelsen på Bispebjergs Intensiv- og Anæstesiafdeling på mellemlederne, når de skal uddele et økonomisk tak til dem, der har arbejdet hårdt under corona.

I mailen fremgår det, at hospitalsdirektionen har afsat en pulje til engangstillæg til de afdelinger, som har trukket det største læs i forbindelse med covid-19-håndteringen i 2020.

Intensiv- og Anæstesiafdeling, der i alt består af 289 ansatte, har fået det største tildelte beløb. Hele 250.000 kroner har afdelingsledelsen skullet fordele.

»Vi kunne vælge at tørre et tyndt lag ud over alle, som så – efter skat – kunne købe et par flasker rødvin, eller fokusere puljen, så engangstillægget reelt kunne 'mærkes'. Vi har valgt den sidste løsning og givet engangstillæg til en gruppe, primært mellemledere, der har løftet en ekstraordinær indsats i forbindelse med omstilling af hospitalet til covid-19-situationen, og som ikke på anden vis er kompenseret lønmæssigt,« lyder det i mailen til afdelingens ansatte, der blev sendt ud 6. november.

Ifølge B.T.s oplysninger er der tale om 12 mellemledere, som pengene er fordelt imellem – herunder afdelingssygeplejersker og afsnitsansvarlige overlæger. Det betyder, at hver mellemleder har modtaget 20.833 kroner. Bispebjerg Hospital bekræfter over for B.T., at der er tale om »12-14 medarbejdere«.

Det præcise antal kunne de ikke huske.

B.T. har også kontaktet Bispebjerg Hospital og forespurgt et interview om fordelingen af engangstillæg, men ingen fra hospitalet har ønsket at stille op til interview. Til gengæld har B.T. modtaget et skriftligt svar på de spørgsmål, der er sendt til hospitalet.

Anne Jastrup, hospitalsdirektør på Bispebjerg Hospital, har skrevet et svar på kritkkken i en mail til B.T. Foto: Henning Bagger Foto: Henning Bagger Vis mere Anne Jastrup, hospitalsdirektør på Bispebjerg Hospital, har skrevet et svar på kritkkken i en mail til B.T. Foto: Henning Bagger Foto: Henning Bagger

I svaret erkender hospitalsdirektør Anne Jastrup, at fordelingen af bonusbeløb til hårdtarbejdende medarbejder har skabt frustration på Bispebjergs Intensiv- og Anæstesiafdeling.

»Afdelingsledelsen på Intensiv- og Anæstesiafdelingen har foreløbigt valgt at indstille en gruppe mellemledere til engangstillæg. De deltager i afdelingens behandling og pleje af patienter, foruden at de også varetager ledelsesmæssige opgaver. Dette har afstedkommet et behov for en dialog i afdelingen om afdelingledelsens dispositioner, som de nu vil tage med medlemmerne i afdelingens lokale MED-udvalg (som blandt andet håndterer arbejdsmiljø, red.),« står der er i mailsvaret.

Derudover beklager Anne Jastrup, at medarbejdernes ønske om anerkendelse resulterer i uenigheder:

»Det er beklageligt, at et ønske om at anerkende forårets helt særlige arbejdssituation medfører uenighed på afdelingen. Og netop derfor er det nu vigtigt, at ledelse og medarbejdere mødes. På baggrund af denne sag vil vi nu gå i dialog med samtlige afdelinger om deres udmøntning af lokale lønmidler.« står der i mailsvaret, hvor det også fremgår, at der vil kunne forekomme yderligere forandringer i tillæggene på afdelingen.



Bispebjergs hospitalsdirektør, Anne Jastrup, har ikke yderligere kommentarer til sagen.