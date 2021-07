»Jeg husker bare, at jeg så en hånd i vandet.«

Sådan siger den 42-årige Lasse Seerup Jensby, når han tænker tilbage på den badeoplevelse, han havde for 32 år siden, hvor han var lige ved at drukne.

Hånden, som han så under vandet, tilhørte en pige, han ikke kendte. Men pigen havde set den dengang tiårige Lasse Serup Jensby forsvinde under vandet.

Sammen med en gruppe ældre drenge var Lasse Serup Jensby i badeland. Han ville – ligesom dem – langt ud i vandet.

Problemet var bare, at Lasse Serup Jensby ikke kunne svømme, og at det var et bølgebassin, han havde bevæget sig ud i.

Så da bølgerne startede, forsvandt den kun tiårige Lasse Serup Jensby under dem.

Heldigvis så pigen, at Lasse Seerup Jensby forsvandt, og fik hjulpet ham op på kanten.

Ikke alle historier ender, som den i dag 42-årige Lasse Serup Jensbys gjorde.

Lasse Serup Jensby er 42 år og arbejder som driftleder i TrygFonden Kystlivredning. Foto: Privat

Sommeren har for alvor ramt Danmark. Og den har taget de høje temperaturer med. Derfor er de danske strande godt besøgt i disse dage.

På Rigshospitalets Traumecenter kan de fortælle, at det særligt er mænd og drenge, der kommer galt afsted i vandet.

Mere nøjagtigt har Traumecentret siden 2019 modtaget 15 børn og voksne, der har været udsat for en drukneulykke. 12 af dem var drenge eller mænd, skriver Riget.

Kan du adressen på din strand?

I uge 27 udførte livredderne 7.080 indsatser. To af dem var aktioner, hvor det vurderes, at personerne var i livsfare.

Ellers var langt de fleste af indsatserne forebyggende.

En forebyggende indsats kan eksempelvis være en snak med en badegæst om, hvad man skal gøre, hvis man støder på et revlehul.

Efter sin ubehagelige oplevelse begyndte Lasse Serup Jensby til svømning, hvilket han fik smag for. I dag arbejder han som driftsleder i TrygFonden Kystlivredning.

Og Lasse Serup Jensby har derfor nogle gode råd, som du kan tage med dig, hvis du skal et smut forbi stranden.

»Lær adressen på din strand, hvis du skulle have behov for hjælp og ring 112, hold øje med hinanden og følg de fem baderåd.«